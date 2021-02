CIBC Innovation Banking annonce une solution de financement complète de 33 millions de dollars pour Bloomerang Inc.





CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer un financement en capital de croissance pour Bloomerang Inc. (« Bloomerang »), situés à Indianapolis. Bloomerang prévoit utiliser ce capital pour compléter la récente acquisition de Kindful Inc. (« Kindful »), située à Nashville, Tennessee, ainsi que pour la poursuite de sa croissance.

Bloomerang, un éminent fournisseur de logiciels infonuagique de gestion de donateurs et de levées de fonds pour de petits et moyens organismes sans but lucratif, offre des outils d'utilisation facile qui aident les clients à améliorer la rétention de donateurs et à améliorer leur engagement. Sa récente acquisition de Kindful, une plateforme de logiciels sans but lucratif connue pour ses intégrations d'applications de tierces parties et ses outils de levées de fonds en ligne, permet à Bloomerang de fournir et de faire croitre la gestion dynamique de donateurs et la plateforme de levées de fonds. Cette plateforme aidera les organismes à but non lucratif à recruter de nouveaux donateurs, à améliorer leur fidélité mais aussi à étendre leurs communications et à fournir un système de rapports global.

« CIBC Innovation Blanking a le plaisir d'aider Bloomerang dans son acquisition de Kindful et dans la poursuite de son développement de solutions pour aider les organismes sans but lucratif à atteindre de façon efficace les donateurs », a déclaré M. Paul Gibson, Directeur général dans le bureau de CIBC Innovation Banking de Reston. « Nous voyons les avantages que la plateforme conviviale de Bloomerang offre aux clients, et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à collaborer avec l'équipe en fournissant des solutions de financement et des services de gestion de trésorerie. »

« Bloomerang continue à étendre sa position dominante dans les logiciels de gestion de donateurs, particulièrement avec la récente acquisition de Kindful, » a déclarée M. Ross Hendrickson, président-directeur-général et co-fondateur de Bloomerang. « Nous avons le plaisir de collaborer avec CIBC Innovation Banking pour nous aider à dynamiser nos investissements de croissance. »

En 2020, Bloomerang a été nommée « leader des logiciels de CRM pour organismes sans but lucratif » par G2, SoftwareAdvice and Business-Software.com. L'investisseur actuel de Bloomerang est JMI Equity.

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, de la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC, autant aux États-Unis qu'au Canada.

Au sujet de Bloomerang

Bloomerang d'Indianapolis est une plateforme de gestion infonuagique de donateurs et de levées de fonds, conçue pour aider les organismes sans but lucratif à atteindre, engager et conserver les supporteurs dont ils dépendent pour réaliser leur vision d'un monde meilleur. Pour de plus amples renseignements au sujet de Bloomerang, consultez https://bloomerang.co.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 09:05 et diffusé par :