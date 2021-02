Le Journal de Montréal et le Journal de Québec publient la deuxième édition du Palmarès des cégeps





Revu et amélioré, ce classement incontournable pour tous les étudiants

sera publié ce samedi 13 février, sous forme de cahier spécial à conserver

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec sont fiers de publier, en exclusivité ce samedi 13 février, la deuxième édition du Palmarès des cégeps du Journal. Encore une fois cette année, ce cahier spécial de 16 pages sera inséré dans l'édition régulière des deux quotidiens, à deux semaines de la date limite pour déposer une demande d'admission dans les cégeps du Québec.

Produit par Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, l'édition 2021 du Palmarès des cégeps a été revue et améliorée, avec la collaboration d'experts, dont des scientifiques de données.

Une nouvelle façon de classer les cégeps

Les taux de diplomation de 52 établissements collégiaux sont de nouveau présentés dans 13 programmes sélectionnés, mais les établissements sont désormais classés en fonction de leur capacité à faire réussir leurs étudiants, établie en fonction de la moyenne que ceux-ci avaient obtenue à la fin de leurs études secondaires. Autrement dit, les établissements sont comparés aux autres, mais également à eux-mêmes. La performance d'un cégep qui obtient un fort taux de diplomation avec des étudiants plus faibles est ainsi reconnue. L'inverse est aussi vrai : un cégep qui obtient un taux de diplomation faible alors que ses étudiants avaient une moyenne élevée lors de leur inscription au collégial verra son classement affecté de façon négative.

Cette nouvelle façon de faire a été développée en collaboration avec Catherine Haeck, professeure en économie de l'éducation à l'UQAM, ainsi qu'avec des scientifiques de données de la firme Fluxion. Cette nouveauté répond à une demande que le réseau collégial avait exprimée, l'an dernier, afin que les efforts déployés par certains cégeps pour faire réussir leurs étudiants soient mieux reconnus. Par ailleurs, le Palmarès des cégeps du Journal permet toujours de comparer les établissements entre eux sur la seule base de leur taux de diplomation, comme c'était le cas l'an dernier.

À deux semaines de la date limite pour déposer une demande d'admission au collégial, ce classement s'avère un outil indispensable pour tous les étudiants qui désirent faire un choix éclairé quant à leur cheminement scolaire. Facile à consulter, il permet de comparer la performance de 52 établissements collégiaux dans les trois principaux programmes pré-universitaires (sciences de la nature, sciences humaines et arts, lettres et communication). Un classement consacré aux 10 programmes techniques les plus répandus sera aussi présenté, ainsi qu'une fiche détaillée de chacun des établissements collégiaux publics de la province.

« À la suite du succès obtenu avec notre premier Palmarès des cégeps, nous avons décidé de répéter l'exercice cette année, en proposant aux lecteurs une version revue et améliorée de notre classement. Notre objectif est de faire du Palmarès des cégeps une référence annuelle incontournable pour tous les étudiants, comme l'est le Palmarès des écoles secondaires pour les parents québécois. En plus de révéler plusieurs tendances, cette base de données détaillée jette un nouvel éclairage sur la performance des cégeps, qui reçoivent des subventions de deux milliards de dollars par an », a déclaré Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec et responsable du projet.

En plus du cahier spécial publié le samedi 13 février, les lecteurs pourront retrouver du contenu complémentaire consacré au Palmarès des cégeps du Journal dans l'édition régulière du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ce vendredi 12 février.

Les médias désirant obtenir plus d'informations sur le sujet, une copie du Palmarès des cégeps du Journal ou une entrevue avec Sébastien Ménard (éditeur et rédacteur en chef, Le Journal de Québec) ou Daphnée Dion-Viens (journaliste) sont invités à communiquer avec Audrey Corriveau à audrey.corriveau@tva.ca.

