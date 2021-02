GTX annonce la formation d'un comité aviseur stratégique





VICTORIAVILLE, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - GTX annonce la formation d'un comité aviseur stratégique, composé de gens d'affaires comptant une expérience vaste et diversifiée, afin de l'accompagner au fil de la croissance l'entreprise, qui connait un développement accéléré. Ce comité se réunira régulièrement en compagnie des fondateurs et propriétaires actuels de GTX, afin d'échanger sur différents aspects stratégiques, financiers et humains de l'entreprise.

Membres du comité aviseur :

Marie-Josée Lamothe : Administratrice de sociétés, présidente de Tandem International et professeure en pratique de la gestion à l'Université McGill, Mme Lamothe siège à de nombreux conseils d'administration dont Alimentation Couche-Tard, Mouvement Desjardins, Lightspeed, EddiFy/NDT et GHGSat.





siège à de nombreux conseils d'administration dont Alimentation Couche-Tard, Mouvement Desjardins, Lightspeed, EddiFy/NDT et GHGSat. Claude Breton : Vice-président, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, à la Banque Nationale du Canada . M. Breton est également premier vice-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec et membre du comité aviseur de l'Institut du Québec.

Fondateurs et propriétaires de GTX :

Yan Gagnon : Président-directeur-général





Danny Angers : Chef de la croissance





Jimmy Angers : Chef de l'innovation

Créée en 2004 et toujours dirigée par ses fondateurs, tous âgés de moins de 40 ans, GTX est une plateforme avancée de traitement de données à distance. L'entreprise tire parti de la connectivité cellulaire et de l'intelligence artificielle dans différents domaines d'application, dont les secteurs du plein air et de la sécurité. Son siège social est situé à Victoriaville. Avec près de 400 employés au Québec, aux États-Unis, en Europe et en Asie, GTX enregistre une croissance rapide de ses activités.

https://gtx.global/index_fr.html

