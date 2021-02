Un appui stratégique au développement touristique de la motoneige





QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'un soutien financier de 50 000 $ à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), afin d'appuyer la réalisation d'une étude portant sur la création d'une organisation vouée au développement du produit touristique de la motoneige.

La ministre Proulx a fait cette annonce en marge du Mois national de la motoneige et de l'environnement, qui se déroule jusqu'à la fin février.

Activité hivernale phare au Québec, la motoneige est reconnue pour son fort potentiel de développement touristique. Cette étude permettra à la FCMQ, dont les membres s'affairent à l'entretien du réseau de sentiers à une fin récréative d'abord, de proposer des pistes pour la mise sur pied d'une organisation consacrée au tourisme à motoneige. De plus, l'appui gouvernemental aidera à l'élaboration d'un plan d'affaires et d'un plan d'action pour la mise en oeuvre de la nouvelle organisation.

L'étude et le plan d'affaires serviront par la suite :

à mettre en place une structure plus efficace et durable dans le but de faire valoir le Québec comme la principale destination touristique de la motoneige dans le monde;



à développer une offre touristique intégrée en bonifiant le réseau actuel et en ajoutant des sites concertés pour la pratique hors sentiers;



à engager le milieu (les municipalités, les municipalités régionales de comté, les entreprises touristiques, etc.) dans les échanges de façon intégrée;



à diversifier et à stimuler l'économie des régions ayant le potentiel et le désir de s'inscrire dans une offre intégrée en tant que destination de la motoneige de calibre international.

Citations :

« Notre hiver et nos paysages font de la pratique de la motoneige au Québec une expérience hors du commun et prisée à travers le monde. Déjà très populaire auprès des Québécois, la motoneige a un potentiel touristique immense. La mise en place d'une telle organisation consolidera la position du Québec dans le peloton de tête des destinations des amateurs de motoneige, tout en développant une offre touristique en la matière, et ce, avec la collaboration des partenaires municipaux et touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La Fédération accueille très favorablement l'engagement du gouvernement dans cette démarche stratégique et importante pour l'avenir de notre industrie. L'objectif de ce nouveau modèle d'affaires est de développer un produit touristique de calibre international, tout en faisant la promotion des pratiques écoresponsables et sécuritaires en sentiers et hors sentiers. Nous voulons aussi offrir des outils d'accompagnement aux motoneigistes afin de nous assurer d'une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers du territoire. »

Réal Camiré, président de la FCMQ

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec

https://www.facebook.com/TourismeQc

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 09:00 et diffusé par :