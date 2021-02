MoEngage figure parmi les meilleures entreprises de logiciels pour 2021 selon le G2





G2, la plus grande plate-forme d'évaluation des marchés et services logiciels, reconnaît MoEngage comme l'un des « 50 meilleurs produits logiciels pour les spécialistes du marketing »

SAN FRANCISCO, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Les Best Software Awards de G2 classent les meilleures entreprises et les meilleurs produits logiciels du monde en se basant sur des commentaires authentiques et opportuns d'utilisateurs réels. MoEngage est honoré d'être reconnu par le G2 comme l'une des meilleures entreprises de logiciels pour 2021, une réalisation qui ne peut être obtenue que grâce à l'approbation de ses utilisateurs. MoEngage est placé au 42e rang de la liste des meilleurs produits pour les spécialistes du marketing au niveau mondial et au 10e rang en Inde.

« Les consommateurs d'aujourd'hui exigent une expérience cohérente, personnalisée et toujours active sur de multiples appareils et points de contact. Ils souhaitent un contenu contextuel de la part des marques, au moment de l'engagement, sur leur canal de prédilection. , » a déclaré Raviteja Dodda, co-fondateur et directeur général de MoEngage. « Chez MoEngage, nous nous concentrons sur le développement de la plate-forme d'engagement client de demain pour les aider à garder une longueur d'avance dans leurs stratégies d'engagement client. C'est un honneur d'être reconnu dans la liste des Best Software Awards de G2,car elle est évaluée par les utilisateurs, ce qui souligne notre stratégie et notre engagement envers nos clients ».

En 2020, G2 a recueilli près d'un quart de million de nouvelles critiques de logiciels. Ces avis ont été lus par près de 40 millions de personnes et ont éclairé d'innombrables décisions d'achat interentreprises. G2 a analysé chaque nouvel avis à partir de 2020, chacune ayant été examinée par une personne réelle pour en garantir la légitimité, afin de créer une série de listes de « meilleurs logiciels » pour 2021.

« Depuis la création de notre entreprise en 2014, nous nous sommes concentrés sur le succès de nos clients », a déclaré M. Ravi. « Nous sommes honorés de figurer dans la liste des meilleures entreprises de logiciels du G2, notamment parce qu'elle représente la voix des clients dans cet espace. Merci à tous nos clients qui continuent à nous inspirer pour innover ».

« Il ne s'agit pas d'une liste subjective basée sur l'opinion de quelques personnes », explique le PDG de G2, Godard Abel. « Avec le trafic et l'engagement les plus élevés, la plus grande sélection de produits et de services, et des données de la plus haute qualité, G2 analyse plus de 4 millions de points de données pour déterminer quels produits et entreprises font partie de la liste. »

Critères : Les gagnants ont été déterminés sur la base des commentaires laissés sur G2.com entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Tous les scores sont calculés à l'aide des algorithmes de G2, y compris pour la satisfaction et la présence sur le marché, expliqués en détail ici .

À propos de MoEngage

MoEngage est une plate-forme d'engagement des clients basée sur la connaissance, conçue pour les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits axés sur les clients. MoEngage permet l'hyper-personnalisation à l'échelle de plusieurs canaux comme les notifications push, les e-mails, l'in-app, le Web push, les messages sur site et les SMS. Grâce à l'automatisation et à l'optimisation basées sur l'IA, les marques peuvent analyser le comportement de leur public et engager les consommateurs dans une communication personnalisée à chaque point de contact tout au long de leur cycle de vie. Plus de 1 000 marques dans 35 pays utilisent MoEngage pour envoyer 50 milliards de messages à 500 millions de consommateurs chaque mois. MoEngage est reconnu comme un leader dans le rapport 2020 Gartner Magic Quadrant et dans le rapport G2 2020 Summer and Fall et est considéré comme « Strong Performer » dans le Forrester Wave for Mobile Engagement Automation, pour le troisième trimestre de 2020. Avec des bureaux dans neuf pays, MoEngage est soutenu par des investisseurs de renom tels que Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Helion Ventures, Exfinity Ventures et Venture East. Pour en savoir plus, visitez le site www.moengage.com .

