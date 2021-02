Municipalité amie des aînés - Près de 1,3 M$ pour adapter les services et les structures au vieillissement de la population





QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'à la suite de l'appel de projets 2020-2021 dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), 48 projets ont été retenus et se partageront un montant total de 1 273 200 $. Répartis dans 14 régions du Québec, ces projets se situent dans 92 municipalités et MRC.

Le Programme de soutien à la démarche MADA vise à appuyer le milieu et à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités d'un vieillissement actif. Les montants octroyés pour ce volet 1 du programme servent à soutenir les municipalités, les MRC et les communautés autochtones qui entreprennent une telle démarche, en vue de réaliser une politique et un plan d'action favorables aux aînés. Il prévoit :

une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité;

un accompagnement technique incluant, entre autres, l'aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

Citations :

« Il est primordial pour notre gouvernement de créer des milieux et des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées. Dans le contexte de la crise sanitaire, il est plus important que jamais d'en prendre soin. Je remercie l'ensemble des acteurs municipaux qui ont proposé des projets. Nous sommes fiers de les soutenir dans leurs efforts afin de favoriser concrètement le plein épanouissement et la participation active à la société des personnes aînées. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que l'appel de projets s'est déroulé du 31 août au 21 octobre 2020.

Sur le montant total octroyé, les subventions accordées aux municipalités et aux MRC totalisent 1 099 500 $. La subvention versée à l'Espace MUNI (anciennement Carrefour action municipale et famille) pour offrir un soutien technique aux démarches des municipalités et des MRC à la demande du gouvernement du Québec totalise 173 700 $.

Le Programme de soutien à la démarche MADA est affilié à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés.

Depuis les débuts de ce programme, plus de 1000 municipalités et MRC participent à la démarche MADA sur le territoire québécois. Ainsi, plus de 93,5 % des citoyens du Québec habitent actuellement dans une municipalité ou une MRC en démarche MADA.

L'OMS considère que le Québec est la société la plus avancée au monde quant à l'application de l'approche « amie des aînés » et qu'il joue un rôle de leader mondial dans la mise en oeuvre de solutions innovantes pour favoriser le vieillissement actif.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage ou pour consulter la liste des projets financés pour l'année 2020-2021 : Québec.ca/mada

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 08:30 et diffusé par :