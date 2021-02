HONEYWELL ET IDEMIA ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE BÂTIMENTS INTELLIGENTS





Honeywell (NYSE : HON), leader mondial des bâtiments connectés, et IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, annoncent ce jour un partenariat stratégique visant à créer et à développer un écosystème de bâtiments intelligents offrant une expérience fluide et optimisée pour les exploitants comme pour les occupants. Ce partenariat intégrera les outils de gestion des bâtiments et de sécurité d'Honeywell avec les systèmes de contrôle d'accès biométrique d'IDEMIA, au service de bâtiments sans contact, sécurisés et plus performants.

Le partenariat entre Honeywell et IDEMIA vise à concevoir des solutions à l'aide desquelles les occupants pourront interagir de manière sécurisée et sans contact avec le bâtiment : reconnaissance de véhicules dans les parkings, appels automatiques des ascenseurs, accès biométrique, paramétrage personnalisé des salles de conférence, etc. Ces solutions de nouvelle génération, qui privilégient la sécurité et la confidentialité des données, offrent aux occupants une expérience sécurisée, plus efficace et plus agréable du bâtiment, facilitant également leur location par les propriétaires.

« Nous savons que nos clients doivent produire des résultats opérationnels, notamment la gestion d'exigences de sécurité complexes et la mise en place d'un environnement de travail plus sain et plus productif pour les collaborateurs », déclare Manish Sharma, vice-président, directeur technologique et directeur produits chez Honeywell Building Technologies. « Dans le cadre de ce partenariat avec IDEMIA, nous allons construire un écosystème de bâtiments connectés, à même de mieux répondre aux besoins de nos clients et de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Qu'il s'agisse d'un immeuble de bureaux, d'un hôpital ou d'un aéroport, nous sommes capables d'améliorer l'expérience et l'interaction de chacun avec les bâtiments. »

« Nous nous réjouissons de pouvoir développer notre relation de longue date avec Honeywell afin d'apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients, à l'aide de nouvelles solutions intégrées au service d'une expérience plus fluide pour les occupants », déclare Matt Cole, directeur général de la division Secure Enterprise Transactions (SET) chez IDEMIA. « L'intégration de nos technologies avec les systèmes de sécurité et de sûreté d'Honeywell bénéficiera aux propriétaires et aux exploitants en leur fournissant des informations leur permettant de mieux connaître la création de bâtiments intelligents tout en privilégiant l'expérience des occupants. »

Les produits et solutions éprouvées et basées sur l'IA d'IDEMIA, tels que MorphoWaveTM, une solution sans contact capable de scanner 4 empreintes digitales en moins d'une seconde, VisionPass, le terminal de reconnaissance faciale le plus pointu du marché, ou encore Augmented Vision, application d'analyse vidéo biométrique, s'intègrent avec les systèmes de sécurité et les outils de gestion des bâtiments d'Honeywell, qui comprennent la suite logicielle de gestion de sécurité intégrée Pro-Watch, MAXPRO Cloud et Enterprise Buildings Integrator.

Honeywell et IDEMIA vont collaborer afin de mettre en place des intégrations plus efficaces en coordonnant la conception de leurs produits et en établissant des feuilles de route communes. Grâce à ces offres intégrées, les exploitants des bâtiments pourront intervenir rapidement et efficacement lors du déclenchement d'une alarme ou d'un incident, au moyen d'un flux de gestion des incidents permettant la configuration de procédures opérationnelles standard (SOP), réduisant ainsi les exceptions de conformité, les risques de sécurité et les délais d'intervention.

Les produits IDEMIA sont également compatibles avec les solutions Healthy Buildings d'Honeywell qui permettent d'améliorer l?utilisation d'un bâtiment et de rendre son fonctionnement plus propre et plus sécurisé, et de favoriser la conformité permanente face à l'évolution des normes de construction, des normes de sécurité, des réglementations publiques, et des politiques de gestion des risques de l'entreprise. Les solutions Healthy Buildings d'Honeywell proposent une approche globale de l'état du bâtiment, basée sur des facteurs essentiels tels que la qualité de l'air, les flux d'occupants, une analyse des équipements de protection individuelle (EPI), l'accès sans contact, les contrôles de température, le respect des distances physiques et l'efficacité des protocoles sanitaires.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

À propos de Honeywell Building Technologies

Honeywell Building Technologies (HBT) est une entreprise mondiale comptant plus de 18 000 collaborateurs, qui conçoit des produits, des logiciels et des technologies présents dans plus de 10 millions de bâtiments dans le monde. Les propriétaires et exploitants d'immeubles commerciaux ont recours à ses technologies pour créer des infrastructures sûres, efficaces sur le plan énergétique, durables et performantes. Pour plus d'informations et d'actualités sur Honeywell Building Technologies, rendez-vous sur http://www.honeywell.com/newsroom.

Le groupe Honeywell (www.honeywell.com) est une entreprise technologique du Fortune 100 qui propose des solutions industrielles dédiées, notamment des produits et services pour l'aéronautique, des systèmes de contrôle pour le bâtiment et l'industrie, ainsi que des matériaux de haute performance partout dans le monde. Grâce aux technologies développées par Honeywell, les avions, les bâtiments, les sites de production, les chaînes logistiques, et les salariés sont plus connectés, au service d'un monde plus sûr, plus intelligent et plus durable. Pour plus d'informations et d'actualités sur Honeywell, rendez-vous sur http://www.honeywell.com/newsroom.

