Le groupe Hagen galvanise sa croissance internationale en migrant vers la plateforme de chaîne d'approvisionnement SaaS de Tecsys





Le plus grand fabricant et distributeur privé de produits pour animaux de compagnie au monde inaugure une nouvelle agilité opérationnelle et une évolutivité sans frontières en passant au SaaS SGE de Tecsys.

MONTRÉAL, le 10 février 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un des principaux éditeurs de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que Rolf C. Hagen Inc, leader mondial dans la fabrication et la distribution de produits pour animaux de compagnie, va déployer le logiciel SaaS de Tecsys dans son infrastructure multinationale d'entreposage et de distribution, afin d'alimenter sa croissance continue sur un marché particulièrement difficile et convergent. La plateforme SaaS permettra une meilleure agilité opérationnelle et renforcera l'intelligence économique.

Le groupe Hagen, fondé à Montréal en 1955, est devenu depuis le plus grand fabricant et distributeur multinational privé de produits pour animaux de compagnie au monde. L'entreprise, qui offre plus de 5 000 produits, dont des marques chefs de file dans plusieurs catégories, est présente dans plus de 75 pays. Comme l'entreprise se développe en termes de volume et de géographie, la priorité s'est tournée vers la modernisation de sa pile technologique et l'élimination de la charge informatique interne afin que la croissance continue de l'entreprise puisse être soutenue par l'infrastructure technique en place.

Comme beaucoup de clients de longue date de Tecsys, le groupe Hagen a cherché à conserver une efficacité opérationnelle et des capacités de système robustes tout en se préparant à une plus grande complexité et à des exigences plus élevées en matière de ressources opérationnelles. Un modèle SaaS a été adopté pour favoriser l'unité entre les silos de données disparates et les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe. La plateforme de chaîne d'approvisionnement SaaS de Tecsys permet aux clients de relier leurs principales activités d'exécution de la chaîne d'approvisionnement entre elles en rassemblant les capacités de planification, d'exécution et de livraison de bout en bout.

Le groupe Hagen souligne l'importance de l'innovation continue et des initiatives d'amélioration de l'expérience client. De même, l'entreprise comprend que pour rester en tête de la concurrence, il ne suffit plus de se concentrer sur les caractéristiques, les fonctions et le prix. La façon dont le produit atteint sa destination est un facteur fondamental dans la décision d'achat. En modernisant l'infrastructure, la fonctionnalité et la capacité de sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise est mieux placée pour se concentrer sur son activité principale tout en satisfaisant des demandes logistiques plus pointues.

« Nous collaborons avec Tecsys depuis près de deux décennies et nous avons trouvé là un véritable partenaire dans la poursuite de l'excellence de la chaîne d'approvisionnement », déclare Rolf Hagen Jr, président et chef de la direction de Rolf C. Hagen, Inc. « Nous coordonnons un réseau profondément complexe de fabricants à fort volume, de vendeurs artisanaux, de détaillants multinationaux, de magasins autonomes et de canaux de vente directe aux consommateurs, et Tecsys nous a donné les outils pour orchestrer ces pièces mobiles à l'échelle mondiale. »

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, a déclaré : « Nous sommes ravis que le groupe Hagen ait renouvelé sa confiance en Tecsys en se convertissant au SaaS. Nous sommes convaincus que ce changement améliorera considérablement leur flexibilité opérationnelle et, en retour, les aidera à mieux satisfaire leurs clients. »

L'innovation en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement est rapide et fulgurante, et le déploiement de l'informatique en nuage fournit la toile de fond pour rester à la pointe de cette innovation. Les clients qui se convertissent au SaaS peuvent profiter de multiples avantages, comme une plus grande souplesse, une plus grande sécurité et une meilleure capacité à absorber les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Depuis plus de dix ans, Tecsys aide ses clients à faire passer leurs chaînes d'approvisionnement dans le nuage, ce qui permet une élasticité opérationnelle et ouvre la voie à une croissance commerciale sans frontières.

« L'industrie de la chaîne d'approvisionnement se libère peut-être plus rapidement que jamais des contraintes héritées du passé », explique Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Avant, il était suffisant d'installer un logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de le faire fonctionner pendant 20 ans avec seulement quelques ajustements en cours de route. Aujourd'hui, la technologie qui soutient les opérations de distribution modernes est plus dynamique et doit évoluer au rythme des changements extérieurs. Le SaaS met le pouvoir de l'innovation entre les mains de nos clients, afin qu'ils restent à la fine pointe de ce qu'ils font et de la manière dont ils servent leurs clients. »

« Plusieurs organisations sont conscientes que la migration vers le nuage peut prendre du retard, mais elles hésitent à agir car elles sont incertaines des meilleures pratiques, des implications opérationnelles et financières, ou des besoins en ressources après la transition », poursuit M. King. « Le groupe Hagen, comme d'autres entreprises, a fait le choix de passer au nuage, et Tecsys est présent dans ce processus afin que ses clients puissent, en bout de ligne, être plus réactifs sans pour autant négliger leurs activités. »

À propos de Rolf C. Hagen Inc.

Crée par Rolf C. Hagen en 1955, l'entreprise familiale fabrique et distribue des produits pour animaux de compagnie et s'est développée pour devenir la plus grande multinationale privée au monde. Animés par un lien commun d'amour et de compassion pour les animaux, nous nous consacrons à la création de produits pratiques et innovants qui améliorent la santé et le bien-être des animaux de compagnie dans le monde entier.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

