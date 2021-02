La gamme 2021 d'ordinateurs portables LG gram présente des écrans plus grands, une conception élégante et un nouveau modèle 2-en-1 au Canada





Conçue pour tous les utilisateurs d'ordinateurs portables, la nouvelle gamme 2021 est légère, durable et élégante et comprend une promotion de lancement exclusive.

TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - LG Electronics Canada inc. (LG) ajoute une touche de style à sa gamme exceptionnelle d'ordinateurs portables LG gram. Pour ne citer que quelques-unes des nouveautés, la gamme de produits 2021 se caractérise par des écrans plus grands avec un format d'image de 16:10 et une nouvelle gamme de couleurs. De plus, elle comprend un modèle de 16 pouces ainsi qu'un modèle 2-en-1.

Le LG gram reste un chef de file dans la catégorie des ordinateurs portables ultralégers, la plupart des modèles pesant moins de trois livres. La grande autonomie de sa batterie offre plus de 19 heures d'utilisation*. La conception du LG gram est durable grâce à son boîtier en alliage de magnésium, et il est doté un écran IPS QHD+ haute résolution. Les modèles prennent également en charge Alexa d'Amazon, assurant aux utilisateurs une connectivité optimale.

« De plus en plus de Canadiens recherchent des produits polyvalents qui s'adaptent à leur mode de vie », déclare Andrew Chlebus, vice-président des solutions d'affaires de LG Electronics Canada. « La conception ultralégère du LG gram, son écran haute résolution avec un format d'image de 16:10, la grande autonomie de sa batterie et sa conception durable offrent une portabilité inégalée, ce qui permet un passage en douceur du travail au divertissement. »

La gamme de cette année comprend quatre nouveaux modèles : le LG gram de 17 pouces (modèle 17Z90P), le LG gram de 16 pouces (modèle 16Z90P), le LG gram de 14 pouces (modèle 14Z90P) et le LG gram 2-en-1 de 16 pouces (modèle 16T90P). Tous les modèles 2021 sont équipés d'un écran au format d'image de 16:10, soit un cran au-dessus des écrans habituels au format d'image de 16:9, ce qui permet au LG gram d'afficher plus d'information à la fois. Les claviers et les pavés tactiles plus grands améliorent l'efficacité de la frappe, tandis que la conception légère offre une expérience de travail plus polyvalente et adaptable.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, les ordinateurs portables LG gram sont certifiés IntelMD EvoMC Platform et alimentés par un processeur IntelMD CoreMC de 11e génération, une carte graphique IrisMD Xe et une mémoire LPDDR4x rapide. Ces caractéristiques, ainsi que les écrans haute résolution couvrant 99 % de l'espace chromatique DCI-P3, offrent une qualité d'image exceptionnelle, des couleurs précises, un excellent contraste et des détails nets, ce qui en fait des ordinateurs portables idéaux pour le travail et le divertissement. Tous les modèles sont dotés d'un cadre très mince sur les quatre côtés qui favorise l'immersion de l'utilisateur et contribue à la conception plus élégante et plus sophistiquée.

Le nouveau LG gram 2-en-1 de 16 pouces, qui sera lancé au printemps, est le premier du genre au Canada de la gamme d'ordinateurs portables de LG. Une charnière unique à 360 degrés offre à l'utilisateur une expérience polyvalente, lui permettant de passer facilement d'un ordinateur portable à une configuration de type tablette. Ce modèle est également doté d'un stylet qui prend en charge la technologie Wacom AES 2.0, pour une expérience d'écriture et de dessin fluide et précise.

La gamme LG gram 2021 sera offerte chez les détaillants et en ligne à partir de février, et les Canadiens pourront profiter de l'offre promotionnelle de lancement d'une valeur maximale de 500 $ CA. Cet ensemble comprend : une carte-cadeau de Crave d'une valeur de 100 $, qui permet de visionner les plus récentes séries sur l'écran haute résolution du LG gram, le logiciel Microsoft Office Famille et Étudiant 2019, qui accroît la productivité*, et une garantie prolongée du fabricant de trois ans** (plutôt que la garantie standard d'un an). Pour obtenir de plus amples renseignements et pour savoir où vous procurer le LG gram, consultez le site https://www.lg.com/ca_fr/portable.

Caractéristiques techniques



LG gram 17 (17Z90P) LG gram 16 (16Z90P) LG gram 14 (14Z90P) LG gram 2-en-1 16 (16T90P) Taille de l'écran 17 pouces 16 pouces 14 pouces 16 pouces ACL WQXGA (2 560 x 1 600) IPS, DCI-P3 99 % (typique) WQXGA (2 560 x 1 600) IPS, DCI-P3 99 % (typique) WUXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3 99 % (typique) WQXGA (2 560 x 1 600), écran tactile IPS, DCI-P3 99 %, CorningMD GorillaMD Glass 6 Format d'image 16:10 16:10 16:10 16:10 Poids 1 350 g (2,98 lb) 1 190 g (2,62 lb) 999 g (2,2 lb) 1 480 g (3,26 lb) Dimensions 380,2 x 260,1 x 17,8 mm (14,97 x 10,24 x 0,70 po) 355,9 x 243,4 x 16,8 mm (14,01 x 9,58 x 0,66 po) 313,4 x 215,2 x 16,8 mm (12,34 x 8,47 x 0,66 po) 356,6 x 248,3 x 16,95 mm

(14,04 x 9,78 x 0,67 po) *** Durée moyenne de la batterie (en heures) 80 Wh Jusqu'à 19,5 heures 80 Wh Jusqu'à 22 heures 72 Wh Jusqu'à 25,5 heures 80 Wh Jusqu'à 21 heures Processeur Processeur IntelMD CoreMC de 11e génération Processeur IntelMD CoreMC de 11e génération Processeur IntelMD CoreMC de 11e génération Processeur IntelMD CoreMC de 11e génération GPU Carte graphique IntelMD IrisMD Xe Carte graphique IntelMD IrisMD Xe Carte graphique IntelMD IrisMD Xe Carte graphique IntelMD IrisMD Xe Mémoire 8/16 Go (LPDDR4x) 8/16 Go (LPDDR4x) 8/16 Go (LPDDR4x) 16 Go (LPDDR4x) Stockage Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Couleurs Noir volcanique Argent quartz, noir volcanique Argent quartz, noir volcanique Noir volcanique Clavier Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Port d'entrée / de sortie USB 4 Gen3 x 2 (x 2, USB PD, ThunderboltMC 4), USB 3.2 Gen2 x 1(x 2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out USB 4 Gen3 x 2 (x 2, USB PD, ThunderboltMC 4), USB 3.2 Gen2 x 1(x 2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out USB 4 Gen3 x 2 (x 2, USB PD, ThunderboltMC 4), USB 3.2 Gen2 x 1(x 2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out USB 4 Gen 3 x 2(x 2, USB PD, ThunderboltMC 4), USB 3.2 Gen 2 x 1, microSD/UFS, HP-Out ACV Lecteur d'empreintes digitales,

conformité à la norme militaire américaine 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Lecteur d'empreintes digitales,

conformité à la norme militaire américaine 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Lecteur d'empreintes digitales,

conformité à la norme militaire américaine 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Lecteur d'empreintes digitales, stylet (Wacom AES 2.0), conformité à la norme militaire américaine 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6

* Le logiciel Microsoft Office Famille et Étudiant 2019 est un achat unique. Il ne comprend pas d'option pour un abonnement. ** Les consommateurs doivent s'inscrire à l'adresse https://www.lg.com/ca_fr/portable pour profiter de l'offre promotionnelle de lancement qui comprend la carte-cadeau Crave de 100 $, l'édition 2019 de Microsoft Office Famille et Étudiant ainsi que la garantie de trois ans du fabricant. Si le client choisit de ne pas s'inscrire en ligne, la garantie standard d'un an du fabricant s'applique. *** Durée moyenne de la batterie (en heures) MobileMarkMD 2014.

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques allant du meilleur affichage OLED et DEL de l'industrie aux solutions d'énergie solaire à haute efficacité, LG est un nom respecté par les clients du monde entier. Les solutions de TI de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques et les écrans médicaux qui sont tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et retourner une valeur forte à ses clients. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site www.lg.com/b2b.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société possède des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 07:30 et diffusé par :