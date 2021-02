Quali élargit son équipe de direction en recrutant de nouveaux employés clés





Quelques semaines après l'annonce d'un nouvel investissement de 54 millions de dollars, Quali annonce qu'elle élargit son équipe en recrutant des leaders chevronnés ainsi que de nouveaux ingénieurs et développeurs.

AUSTIN, Texas, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Quali , l'entreprise d'Infrastructure Automation at ScaleTM, a annoncé aujourd'hui le recrutement de trois vice-présidents clés. L'entreprise a également indiqué avoir fait des progrès dans l'agrandissement de son équipe de développement technologique, en vue d'accélérer l'innovation et de poursuivre sa trajectoire de croissance dans le marché.

Ayant récemment annoncé des investissements de 54 millions de dollars, Quali élargit rapidement son équipe afin de répondre à l'énorme demande que suscite sa plate-forme CloudShell. La plate-forme CloudShell de Quali simplifie l'infrastructure cloud, la rendant accessible et sécurisée pour le développement et le déploiement d'applications, accélérant ainsi la transformation numérique. L'agrandissement de l'équipe Quali s'inscrit dans un plan plus large pour aider les clients à surmonter la complexité de l'infrastructure. L'automatisation simple et en libre-service de Quali aide les équipes technologiques des entreprises à gagner du temps et à exploiter leur talent, leur permettant d'offrir plus de valeur par le développement, la mise à l'essai et le déploiement d'applications.

« Ces nouvelles recrues ajouteront de la puissance à notre équipe de direction, ce qui nous aidera à développer nos solutions d'automatisation des infrastructures afin de répondre à la demande croissante, a déclaré Lior Koriat, PDG de Quali. La vaste expérience qu'apporte chacun de ces nouveaux cadres dynamisera l'ensemble de notre organisation tandis qu'elle continue sur sa lancée et poursuit sa croissance continue dans le marché. »

Le recrutement de nouveaux leaders, ingénieurs et développeurs, qui fait suite aux résultats records de l'an passé, à la croissance de la clientèle et aux investissements réalisés, aidera Quali à rendre l'automatisation accessible au grand public. Les trois nouveaux cadres sont :

Phillip Cockrell , nouveau vice-président du développement des affaires, apporte près de deux décennies d'expérience de leadership dans le domaine des ventes. Ayant commencé sa carrière dans la branche technique du secteur en tant que chef de l'ingénierie, il a occupé plus récemment le poste de directeur exécutif des ventes commerciales chez Polyverse Corp. Auparavant, il était vice-président de SUSE, où il a dirigé des alliances et géré les relations avec des partenaires stratégiques tels que Microsoft Azure, IBM et SAP. « Le rapprochement des acteurs de l'écosystème et l'établissement de partenariats stratégiques entre Quali et les leaders de l'industrie permettront aux clients de résoudre les problèmes liés à la complexité des infrastructures et aideront l'entreprise à rapidement faire croître ses activités de concert avec ses partenaires, a-t-il déclaré. Je suis heureux de faire partie de ce voyage incroyable. »

, nouvelle vice-présidente des RH, est une dirigeante chevronnée des ressources humaines, ayant mené des stratégies de gestion du personnel pour des équipes mondiales de gestion d'entreprise et de direction. Elle a travaillé plus de 16 ans en tant que cadre supérieur des RH et a occupé, plus récemment, le poste de vice-présidente des RH d'AnyClip, d'Earnix et de N-trig. « Je suis ravie de me joindre à cette équipe extraordinaire et j'ai hâte de tirer parti de l'excellente culture de Quali pour faire de l'entreprise l'employeur de choix des innovateurs », a-t-elle affirmé. David Williams, nouveau vice-président de la stratégie de produits, compte plus de 20 ans d'expérience en haute direction dans le domaine des produits. Auparavant, il a travaillé chez Gartner en tant qu'analyste de recherche spécialisé dans les marchés technologiques émergents. Il a également occupé des postes de cadre supérieur dans la division de produits de plusieurs entreprises, notamment Digital.ai, IBM, BMC et CA Technologies. En outre, David fait partie du conseil d'administration de diverses entreprises de technologie. « Il est rare d'avoir l'occasion de rejoindre une entreprise de logiciels véritablement innovante, qui a la capacité éprouvée de résoudre les défis technologiques prévenant les organisations d'adopter avec succès les pratiques agiles d'amélioration continue dont elles ont besoin pour répondre aux exigences de leur entreprise », a-t-il dit.

En plus d'embaucher de nouveaux cadres, Quali s'est fixé des objectifs de recrutement ambitieux pour élargir son équipe d'ingénieurs et de développeurs. L'entreprise entend presque doubler son effectif au cours de l'année à venir et devrait pourvoir de nombreux postes dans ses nouveaux bureaux à Austin, à Tel-Aviv, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations sur les postes vacants, consultez https://www.quali.com/about-us/careers/ .

À propos de Quali

Basée à Austin, au Texas, Quali a créé la plate-forme leader Infrastructure Automation at Scale. Des entreprises du Global 2000 et des innovateurs du monde entier font confiance à la plate-forme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.quali.com/ et suivez Quali sur Twitter et LinkedIn .

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1435340/Quali_Logo.jpg

