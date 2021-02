/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 10 février 2021/

9 h 00

Le premier ministre fera une annonce virtuelle avec la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, la présidente du conseil d'administration de la Banque de l'Infrastructure du Canada, Tamara Vrooman, et le maire d'Edmonton, Don Iveson. Un point de presse suivra.