Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,5 M$ à Lac-au-Saumon pour ses installations d'eau potable





LAC-AU-SAUMON, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer qu'une aide financière de 1 557 792 millions de dollars a été accordée à la Municipalité de Lac-au-Saumon pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux consistent à mettre aux normes les installations d'eau potable desservant le parc de maisons mobiles Parent. Grâce au remplacement du réseau d'aqueduc et l'ajout d'un nouveau puits relié à un système de traitement de l'eau au chlore, plus de 80 personnes bénéficieront désormais d'une eau potable respectant les normes de qualité.

La réalisation de ce projet de la municipalité permettra de favoriser l'atteinte des objectifs du programme du Ministère en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'eau potable.

Citations

« L'accès à une eau potable de qualité est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer un investissement de plus de 1,5 M$ de notre gouvernement à la Municipalité de Lac-au-Saumon pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau. C'est une excellente nouvelle pour les citoyens, qui contribuera également au développement du Bas-Saint-Laurent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis des sommes investies par le gouvernement pour assurer la qualité de vie des citoyens de Lac-au-Saumon. Les résidents de ce quartier profiteront enfin d'une eau potable à la hauteur des normes sanitaires établies.? Il est essentiel de permettre la concrétisation de ces projets d'infrastructures pour toutes les régions du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud

« La municipalité de Lac-au-Saumon est extrêmement fière de pouvoir offrir de l'eau potable à la population du secteur du parc Parent. Ce projet était attendu depuis maintenant 20 ans. Nous avons réussi à réaliser ce projet d'envergure grâce à l'aide financière PRIMEAU. Enfin, nos citoyens pourront consommer une eau de qualité. Nous vous remercions de votre grande collaboration. »

Gérard Grenier, maire de Lac-au-Saumon

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

