Enquête sur la santé psychologique étudiante en temps de COVID : Des constats alarmants, des solutions pressantes.





MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union étudiante du Québec, regroupant plus de 90 000 étudiants et étudiantes universitaires, présente aujourd'hui les résultats de son « Enquête courte sur la santé psychologique étudiante en temps de pandémie COVID-19 ». ( https://bit.ly/3p5FrBQ )

En effet, la firme Léger a sondé 1209 membres de la communauté étudiante universitaire provenant de 17 universités à travers la province pour brosser un portrait le plus complet possible sur l'état de santé psychologique étudiante pendant l'automne 2020. L'enquête mène à des constats alarmants.

En Bref :

81 % des personnes répondantes ont eu un score élevé sur l'échelle de détresse psychologique. D'ailleurs, 51% des étudiants et des étudiantes indiquent avoir ressenti que leur niveau de détresse a augmenté depuis le début de la session d'automne. Cette autoévaluation d'autant plus inquiétante montre que les taux d'idéations et de tentatives de suicide rapportés sont importants, respectivement de 7% et de 3%.

Les résultats montrent que 52% des personnes répondantes ont mentionné avoir ressenti un besoin de soutien psychologique depuis le début de la session d'automne 2020. Parmi ces personnes, plusieurs ont indiqué ne pas avoir recours à une aide professionnelle (77%) même si elles en ressentent le besoin; les raisons évoquées le plus souvent sont les coûts trop élevés (47%) et le manque de temps (52%).

Les principaux facteurs de stress identifiés sont la charge de travail dans les études (65%), le manque de relation sociale (61%) et les cours en ligne (56%).

La majorité des personnes interrogées rapportent qu'elles manquent de compagnie plus souvent qu'avant (61%) et qu'elles se sentent isolées plus souvent qu'avant (72%)

Une proportion importante des personnes répondantes a indiqué que le soutien offert par leur université et par les membres du corps enseignant a diminué, respectivement de 35% et de 40%.

Citation :

« Pour l'UEQ, certaines solutions sont claires : le gouvernement de la CAQ doit reconduire l'ensemble des sommes injectées cette année en santé mentale dans les universités québécoises. De plus, le Québec doit se doter d'un plan d'action ambitieux en matière de santé psychologique dans nos universités et le prochain budget doit le financer entièrement. » - Jade Marcil, présidente de l'UEQ

« Malgré les investissements en santé psychologique et pédagogique de l'automne, le soutien ne se fait pas sentir. Les universités doivent être plus transparentes sur l'utilisation des investissements gouvernementaux. » - Jade Marcil, présidente de l'UEQ

Pour consulter l'enquête : https://bit.ly/3p5FrBQ

À propos de l'UEQ

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante universitaire, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 91 000 membres universitaires à travers le Québec.



