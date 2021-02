Nouvelle coopération : IDnow et M-TRIBES proposent des solutions de mobilité avec une identification numérique basée sur l'IA





MUNICH et HAMBURG, Allemagne, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- IDnow ( www.idnow.io ), un des principaux fournisseurs de solutions de vérification d'identité en tant que service et M-TRIBES, fournisseur de logiciels de bout en bout pour les sociétés de transport, annoncent leur collaboration stratégique. Dans le cadre de ce partenariat, M-TRIBES intègre la solution d'identification numérique d'IDnow, basée sur l'IA, dans sa plate-forme pour fournir les identifications de clients légalement requises, de façon rapide, fiable et ergonomique.

M-TRIBES intègre IDnow AutoIdent dans sa plate-forme technologique M-TOOLS afin de permettre aux entreprises, dans les domaines du covoiturage, de la location de voitures, de la mobilité urbaine (y compris le partage de scooters, de scooters électriques, de vélos électriques) ou de la gestion de flotte, d'utiliser une identification légalement vérifiée des utilisateurs. Le composant d'identification numérique vérifie les utilisateurs dans l'application du smartphone ou l'application Web pour s'assurer qu'ils sont bien ceux qu'ils disent être et autorise l'utilisation du service. IDnow AutoIdent peut être utilisé pour confirmer l'âge ou la validité des papiers d'identité ou du permis de conduire du client conformément à la loi. IDnow est un leader dans la vérification d'identité numérique avec intelligence artificielle (IA) formée avec des millions de points de données pour vérifier en toute sécurité potentiellement 7 milliards de clients de 193 pays différents. Grâce à cette collaboration, M-TRIBES garantit que la composante de gestion de l'identité de la plate-forme logicielle peut être déployée auprès des clients du secteur de la mobilité internationale.

« De plus en plus de processus commerciaux dans le secteur de la mobilité et des transports se déroulent sous forme numérique. Les concepts et services de mobilité innovants et orientés vers le client nécessitent une manipulation simple et fiable qui garantit une sécurité maximale pour toutes les parties. C'est la seule façon de mettre en oeuvre les projets futurs de manière économique, sécurisée sans oublier l'expérience client. L'identification numérique joue un rôle central dans ce contexte. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec M-TRIBES et nous pensons que l'imbrication de technologies de pointe hautement spécialisées crée la viabilité des concepts modernes », explique Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

« L'accès aux meilleurs logiciels de leur catégorie permet aux entreprises de transport du monde entier de devenir des champions du numérique. L'intégration transparente de la vérification d'identité basée sur l'IA d'IDnow dans notre plate-forme technologique M-TOOLS est un élément clé pour accroître l'efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience client dans un large éventail d'offres de mobilité », a déclaré Patrick Arle, PDG et fondateur de M-TRIBES. « Le partenariat avec IDnow est une autre étape de notre stratégie visant à intégrer des outils et des capacités numériques de pointe dans notre plate-forme technologique ».

Cette solution est utilisée par des prestataires de services de mobilité tels que EWE Go GmbH, une filiale du fournisseur d'énergie EWE AG. « Nous avions besoin d'une solution pour le processus d'identification légalement requis qui fonctionne numériquement, rapidement et de manière fiable. Nous y sommes parvenus grâce à l'intégration d'IDnow/M-TRIBES. Ce service ravit non seulement nos utilisateurs sur place, mais aussi notre propre équipe d'exploitation », déclare Lukas Schneider, responsable du développement commercial chez EWE Go GmbH.

À propos de M-TRIBES

M-TRIBES est un fournisseur de technologie qui vise à donner à un grand nombre d'entreprises du monde entier les moyens de mettre en place de meilleurs services de transport. Fondée en 2017, elle est au service de grandes entreprises telles que BMW ou EWE ainsi que d'opérateurs locaux comme Kurier24 ou de startups innovantes comme VanOnGo.

La plate-forme technologique de l'entreprise, M-TOOLS, offre tous les logiciels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de transport. Cela comprend des applications mobiles et Web pour les clients et les fournisseurs, l'intégration avec les systèmes de paiement et les outils de croissance ainsi que des fonctions de facturation et de comptabilité. Outre une grande variété de solutions standard prêtes à l'emploi, M-TOOLS permet aux développeurs de construire leurs propres solutions personnalisées basées sur les composants de la plate-forme.

Le véritable objectif de M-TOOLS est de faire progresser un paysage commercial humain et diversifié au niveau local en facilitant la démocratisation des technologies de transport de pointe. Par conséquent, M-TRIBES offre un accès instantané à ses technologies par le biais de divers abonnements à des logiciels de transport de bout en bout à partir de 249 ?/mois.

À propos d'IDnow

Avec sa plate-forme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d'identité inviolable d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs d'activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow utilise l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d'identité et peut donc repérer les faux documents de manière fiable. Il est potentiellement possible de vérifier l'identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents en temps réel. Outre la sécurité, IDnow mise sur la convivialité pour les clients. Obtenant cinq étoiles sur cinq sur le portail d'évaluation des clients Trustpilot, la technologie IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre un large éventail d'utilisations, tant dans des secteurs réglementés européens qu'en ce qui a trait à des modèles commerciaux numériques inédits du monde entier. La plate-forme permet d'adapter le flux d'identité à différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenue par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures ainsi qu'un consortium de Business Angels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend de grandes entreprises internationales issues de divers secteurs, comme la Bank of Scotland, BNP Paribas, la Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

