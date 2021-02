ValueLabs annonce des options liées aux Bitcoins pour les employés à l'échelle mondiale





HYDERABAD, Inde, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- En ce jour de grand enthousiasme pour l'énergie monétaire virtuelle dans le cadre du réseau Bitcoin, ValueLabs, une prestataire mondiale de services technologiques, est heureuse d'annoncer le lancement d'un produit qui, selon elle, offrira une grande valeur aux employés des organisations du monde entier : des options liées aux Bitcoins.

Le système Bitcoin a augmenté à un rythme exponentiel depuis près d'une décennie, et peut être considéré comme le stock qui croît le plus rapidement au monde. Les options liées aux Bitcoins sont également uniques, car elles sont intrinsèquement transférables, peu importe où vous travaillez, et elles ne se rattachent pas essentiellement à la société pour laquelle vous travaillez.

ValueLabs a l'intention de rendre cette offre disponible en tant que plate-forme libre-service basée dans le Cloud, alimentée par des contrats intelligents, tirant parti de la confiance dans la technologie blockchain. Dans les pays présentant des problèmes réglementaires, ValueLabs trouvera des options de devises locales correspondant au prix du Bitcoin.

Arjun Rao, fondateur et PDG de ValueLabs, a déclaré : « Nous sommes maintenant entrés dans un monde où la vitesse d'horloge vient de changer ? le même montant de valeur qui pouvait être créé en une année, par le passé, peut maintenant être créé en quelques minutes tant que nous sommes liés à l'énergie monétaire et au réseau Bitcoin. Dans environ 5 à 10 ans, 1 Bitcoin pourrait valoir un million. L'objectif est de faire de nos employés des millionnaires. »

En tant que société mondiale, avec 31 emplacements dans le monde entier, ValueLabs offrira des options liées aux Bitcoins à sa base mondiale d'employés de plus de 5 500 associés pour les aider à créer de la richesse durable.

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une société mondiale spécialisée dans la technologie axée sur la mise au point de produits, la technologie des données et les services numériques. Optimisée par le Digital Flywheel®, ValueLabs fournit des solutions de bout en bout dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, l'analytique et les données, le développement de produits et l'automatisation. Au cours des 23 dernières années, la portée de la Société s'est étendue à 31 localisations, 5 500 associés et 150 clients dans le monde entier. Grâce à l'importance que l'entreprise donne à ses employés et à ses clients, son indice de recommandation client (NPS), de 60 et de 80 respectivement, la classe en tête de l'industrie.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter :

Vivek Raju

vivek.raju@valuelabs.com

www.valuelabs.com/business-form/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022046/ValueLabs_LLP_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 03:49 et diffusé par :