Lightspeed annonce l'augmentation de la taille et la fixation du prix d'un placement public commercialisé d'actions à droit de vote subalterne





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), premier fournisseur de plateformes de commerce infonuagique omnicanal, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public commercialisé déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, et que la taille du placement a été portée à 8 400 000 actions à droit de vote subalterne. Lightspeed émettra les actions à droit de vote subalterne au prix de 70 $ US par action, pour un produit brut global revenant à la Société de 588 000 000 $ US.

Le placement sera effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, Barclays et BMO Capital Markets, à titre de chefs de file principaux conjoints, accompagnés de Crédit Suisse et de RBC Marchés des Capitaux, à titre de coteneurs de livres, et de Marchés des capitaux CIBC, de KeyBanc Capital Markets, de Financière Banque Nationale inc., de Raymond James et de Valeurs Mobilières TD à titre de cochefs de file. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 12 février 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Lightspeed et certains membres de la direction de la Société, dont Dax Dasilva, ont attribué aux preneurs fermes une option de surallocation qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement afin de souscrire jusqu'à 1 260 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires, ce qui représente 15 % du nombre total d'actions à droit de vote subalterne devant être vendues dans le cadre du placement. Lightspeed ne touchera rien sur le produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs.

La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au renforcement de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance.

Dans le cadre du placement, Lightspeed a déposé un supplément de prospectus provisoire, et déposera un supplément de prospectus définitif, à son deuxième prospectus préalable de base simplifié modifié daté du 2 septembre 2020 (le « prospectus préalable de base »). Le supplément de prospectus provisoire a été déposé, et le supplément de prospectus définitif sera déposé, auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur formulaire F-10 en vertu du régime d'information multinational (RIM) des États-Unis et du Canada.

Le placement public est fait au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus pertinent et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d'inscription, y compris le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus pertinent. Ces documents contiennent des renseignements importants sur le placement. Des exemplaires du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus pertinent peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et un exemplaire de la déclaration d'inscription peut être consulté sur EDGAR au www.sec.gov. Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sur demande adressée à : Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department - 180 Varick Street, 2nd Floor - New York, NY 10014; Barclays, a/s de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 888 603-5847, courriel : Barclaysprospectus@broadridge.com; et BMO Capital Markets, à l'attention de : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, téléphone : 800 414-3627, courriel : bmoprospectus@bmo.com.

Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus, ainsi que la déclaration d'inscription, avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions à droit de vote subalterne, qui ne doivent pas être vendues dans une province, un État ou un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE et TSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et de l'hôtellerie, et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris des déclarations concernant le placement proposé, les modalités du placement, la clôture du placement et l'emploi projeté du produit du placement.

Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans les documents liés au placement. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Rien ne garantit que le placement dont il est question ci-dessus sera réalisé selon les modalités décrites, ni même qu'il aura lieu. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément et entièrement présentés sous réserve de la mise en garde qui précède.

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 23:39 et diffusé par :