CNPIEC : Lancement du site Wiki du Nouvel An chinois dans le cadre de l'Année du Boeuf





PÉKIN, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Le nouvel an lunaire chinois, également connu sous le nom de Festival du printemps, est la fête la plus importante et la plus festive de l'année pour les Chinois du monde entier. Le 12 février 2021 marque le début de l'année du boeuf dans le zodiaque chinois. Dans la culture chinoise, le boeuf est souvent décrit comme étant honnête, travailleur, diligent, fiable, déterminé et méthodique. La tradition veut que l'année du boeuf apporte la prospérité, le succès dans les affaires et l'avancement de la carrière.

Afin de permettre aux gens d'en savoir plus sur la fête et d'approfondir leur compréhension de la culture chinoise, CNPIEC lance www.chinesenewyearwiki.com, un site de connaissances culturelles sur le Nouvel An chinois. Le site web présente les coutumes du Nouvel An chinois, la connaissance du zodiaque chinois, les voeux et les spécialités alimentaires du Nouvel An. Avec le soutien des maisons d'édition dirigées par le China Publishing Group (www.cpgchinesenewyear.com), les publications et les produits culturels et créatifs liés au Festival du printemps sont également présentés sur le site web. Des livres tels que « Flavor of the Year » décrivent en détail les coutumes culturelles liées à cette fête spéciale.

Outre la base de connaissances sur le Nouvel An chinois, le site dispose également d'une salle d'exposition virtuelle qui présente des expositions spéciales sur la culture et les fêtes chinoises. Les visiteurs peuvent également interagir via Instagram (@ChineseNewYearWiki) pour partager la joie de la fête.

ChineseNewYearWiki collabore également avec des librairies aux États-Unis, au Canada, en France, au Japon, au Royaume-Uni, à Singapour et en Mongolie. Les visiteurs peuvent acheter des livres et d'autres cadeaux de Nouvel An dans les magasins participants.

China Publishing Group Corporation (CPG) est le plus grand et le plus influent groupe d'édition professionnel et commercial de Chine. À l'échelle internationale, il est le seul éditeur chinois classé parmi les 500 meilleures marques asiatiques. Il occupe la première place du pays avec 7 % des parts du marché intérieur de la vente au détail de livres et se classe continuellement au premier rang depuis les 13 dernières années. CPG possède 28 maisons d'édition, chaînes de librairies et bureaux à l'étranger, et ses activités s'étendent à plus de 130 pays et régions.

La China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC) est le plus grand et le plus important importateur-exportateur de l'édition chinoise et des industries internationales organisatrices de foires du livre. Soucieux de devenir un agent numérique et un grossiste de calibre mondial, la CNPIEC crée une structure de groupe qui englobe des activités comme l'importation et l'exportation de publications, les services de ressources numériques et les services organisateurs d'expositions internationales, l'impression sur demande, l'édition internationale, le commerce culturel, les finances et l'immobilier.

