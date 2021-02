Piper Sandler conseille Bain et Cinven sur leur acquisition de Lonza Specialty Ingredients





Piper Sandler & Co. groupe bancaire d'investissement dans les produits chimiques et les matériaux (The Valence Group) a servi de conseiller financier principal auprès de Bain Capital Private Equity et Cinven lors de leur acquisition conjointe de Lonza Specialty Ingredients (LSI), une division de Lonza AG. La transaction, évaluée à 4,2 milliards CHF (4,7 milliards USD), devrait être clôturée en 2021, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture, notamment d'obtention des autorisations réglementaires.

LSI est l'un des principaux fournisseurs à l'échelle mondiale, de produits chimiques spécialisés pour les solutions de lutte contre les microbes, et utilisés pour éliminer ou contrôler des microorganismes dangereux et indésirables. Les produits LSI sont des ingrédients essentiels dans les désinfectants, les conservateurs, les agents assainissants, les produits de soins personnels, ainsi que les revêtements et autres usages industriels. Le siège de LSI est installé à Bâle, en Suisse, et la société compte près de 2 800 employés, 11 centres de R&D, et 17 sites de fabrication à travers le monde. L'entreprise dessert près de 5 300 clients sur un large éventail de marchés finaux.

« Piper Sandler est particulièrement ravi d'avoir joué un rôle de soutien important en conseillant deux clients de longue date du secteur du capital-investissement, dans le cadre d'une opération aussi conséquente », a déclaré Telly Zachariades, codirecteur des services bancaires d'investissement dans les produits chimiques et les matériaux, chez Piper Sandler (New York).

Anton Ticktin, directeur général, chez Piper Sandler (Londres), a commenté plus en détail, « Notre équipe a contribué à la réalisation d'une nouvelle transaction transfrontalière de plusieurs milliards de dollars, l'un des plus gros achats par emprunt, dans le secteur des produits chimiques ». Ian George, directeur général, chez Piper Sandler (Londres), a ajouté pour sa part, « Nous avons hâte d'aider Bain et Cinven à écrire le prochain chapitre de l'histoire de LSI ».

Peter Hall, chef des Services bancaires d'investissement européens, chez Piper Sandler a souligné quant à lui, « Cette transaction reflète la forte position que nous occupons dans les secteurs cibles du marché européen des services bancaires d'investissement ».

