L'Oregon Symphony nomme David Danzmayr en qualité de nouveau directeur musical





L'orchestre symphonique Oregon Symphony est fier d'annoncer que le célèbre chef d'orchestre autrichien David Danzmayr sera son nouveau directeur musical pour le lancement de sa saison 2021-2022 et son 125e anniversaire. Considéré comme l'un des chefs d'orchestre les plus talentueux du moment, David Danzmayr a dirigé il y a peu l'Orchestre philharmonique de Zagreb, et occupé les fonctions de directeur musical de l'Orchestre de chambre ProMusica. Il a dirigé des orchestres dans les plus prestigieuses salles de concert au monde, en Allemagne, en Italie, en Écosse et dans plusieurs grandes villes des États-Unis. David Danzmayr succède à un directeur musical particulièrement apprécié, en la personne de Carlos Kalmar qui exerçait cette responsabilité au sein de l'Oregon Symphony depuis 18 ans.

« Nous sommes ravis que David rejoigne l'Oregon Symphony en tant que nouveau directeur créatif, à la vision artistique unique », a confié Scott Showalter, Président-directeur général de l'Oregon Symphony. « Sa saison inaugurale, avec la mise en oeuvre de sa Creative Alliance, reflète son désir de couvrir un large éventail de cultures tout en inspirant et en stimulant le public ; nous sommes persuadés que s'ouvre un nouveau chapitre captivant de l'histoire de l'Oregon Symphony. »

David Danzmayr est fermement convaincu que l'expression musicale d'un compositeur est façonnée par son environnement personnel, son héritage familial et sa culture ; une approche qui s'illustrera dans la programmation de la saison 2021-2022 de l'orchestre, et le lancement de l'Oregon Symphony Creative Alliance. La vision de David Danzmayr couvre tout un éventail d'innovateurs musicaux afin de créer une oeuvre vibrante à partir de perspectives uniques. Sous la direction de David Danzmayr, la Creative Alliance permettra à des artistes extraordinaires et à de grands leaders d'opinion culturelle, de s'exprimer, dont Nathalie Joachim, Gabriela Lena Frank, Jun Märkl, Gabriel Kahane, Simone Lamsma et Johannes Moser.

« L'Oregon Symphony est l'un des plus grands orchestres du pays et regroupe des musiciens de talent et une communauté de passionnés. Je suis honoré d'avoir été choisi pour en être le nouveau directeur musical », a déclaré David Danzmayr. « Ma feuille de route implique de poursuivre la démarche d'excellence de l'orchestre, avec une musique accessible pour le public de l'Oregon. »

David Danzmayr rejoindra l'Oregon Symphony, quatre fois nommé aux Grammy Awards, pour son 125e anniversaire : une date charnière marquant une étape majeure dans l'histoire de l'orchestre qui poursuit sa tradition de plus vieil orchestre de l'Ouest américain.

« L'Oregon est fier d'avoir partagé ces dernières 125 années avec l'Oregon Symphony, et je tiens à accueillir personnellement David Danzmayr en tant que nouveau directeur musical », a déclaré la gouverneure, Kate Brown. « L'Oregon Symphony est l'un de nos plus grands trésors artistiques, et les 18 ans de direction musicale assurée par Carlos Kalmar ont été exceptionnels. Je suis impatiente de voir ce que nous réserve l'orchestre sous la direction de David. »

L'Oregon Symphony annoncera sa saison 2021-2022 en mars 2021. Pour en savoir plus sur David Danzmayr, rendez-vous sur www.orsymphony.org/Danzmayr.

À propos de l'Oregon Symphony

Sous la direction musicale de Carlos Kalmar, l'Oregon Symphony reçoit plus de 235 000 visiteurs chaque année, à l'occasion de concerts ou de programmes d'enseignement et d'action culturelle, primés. L'orchestre symphonique continue d'innover grâce à des séries comme SoundSights, Sounds of Home, et SoundStories. Suivez l'Oregon Symphony sur Instagram et Facebook.

