Des automobiles offertes en récompense à trente-neuf employés exceptionnels de Jereh





YANTAI, Chine, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie de remise des prix Jereh Golden Key Car 2020 qui a eu lieu au siège social de Jereh à Yantai, 39 employés exceptionnels ont reçu des voitures en guise de récompense. Cela fait 13 ans que les prix sont décernés, soit un total de 407 voitures attribuées pour une valeur totale de 56 millions de yuans.

Les prix Jereh Golden Key Car ont été créés en 2008 pour encourager les employés à fournir des efforts exceptionnels à différents postes. Les lauréats peuvent aussi bien être des employés subalternes et des travailleurs de première ligne que des membres de l'équipe de recherche et développement ou de celle des ventes.

Des occasions se présentent toujours à ceux qui travaillent rigoureusement. L'entreprise propose plus de 40 types de mesures incitatives, notamment des parts dans l'entreprise, des yachts et des prix d'innovation, ainsi que des primes instantanées pour récompenser le dévouement et la performance remarquables de ses employés.

Lors de la cérémonie, les employés récompensés étaient enthousiastes et fiers. L'un d'eux, M. Liu a partagé sa joie : « Le coronavirus a eu des répercussions sur divers aspects de la société. Notre technologie de pulvérisation électrostatique s'est rapidement révélée utile dans la bataille épidémiologique et pour les efforts de désinfection. Il n'a fallu que trois mois pour effectuer la recherche et procéder au développement d'un pistolet à pulvérisation électrostatique portable, ainsi que pour la recherche et le développement indépendants relatifs à l'équipement connexe. Chez Jereh, j'ai réussi et je suis vraiment fier de mon équipe. »

En 2020, Jereh a mis en oeuvre une nouvelle stratégie pour favoriser un développement axé sur la qualité. L'entreprise a connu une croissance soutenue dans différents secteurs, notamment ceux de l'équipement d'entretien des puits, des compresseurs de gaz naturel, de la gestion environnementale, des services énergétiques, industriels et de conception-approvisionnement-construction. En outre, elle a activement mené de nouvelles activités liées à l'équipement de désinfection électrostatique haut de gamme et à l'équipement intelligent d'assainissement de l'environnement.

« C'est grâce au travail acharné du personnel de Jereh que l'entreprise se démarque. Nous créons de la richesse et sommes prêts à la partager avec nos employés, a déclaré Mme Wang Chunyan, présidente du syndicat chez Jereh. Nous mettons sur pied une plateforme qui favorise le perfectionnement du savoir-faire, afin que les talents soient de plus en plus nombreux à se joindre à nous et à réaliser leur potentiel. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1435609/Jereh_Staff.jpg

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 21:25 et diffusé par :