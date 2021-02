Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux continuent à améliorer l'apprentissage et la garde d'enfants pour les familles canadiennes





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - L'actuelle pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance pour les familles canadiennes d'avoir des services de garde de qualité qui soient également abordables, accessibles et inclusifs. Bien que de nombreuses améliorations aient été faites au cours des dernières années, pour répondre aux besoins des enfants et des familles, il faudra faire encore davantage.

Aujourd'hui, les ministres* fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants se sont réunis virtuellement. L'objectif de cette rencontre : discuter des prochaines étapes en vue d'une collaboration pancanadienne concernant l'apprentissage et la garde d'enfants, afin d'améliorer la vie des enfants et des familles. Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île-du-Prince-Édouard, Natalie Jameson, ont coprésidé la réunion.

À cette occasion, les ministres ont discuté des principaux investissements annoncés dans l'Énoncé économique d'automne du gouvernement fédéral, notamment les fonds de 420 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour le recrutement et le maintien en poste d'éducateurs de la petite enfance. Les ministres ont également entrepris de poursuivre la réflexion sur leur collaboration dans la mise en place au Canada de services d'apprentissage et de garde d'enfants de qualité, abordables, accessibles et inclusifs. Ceux-ci répondront au mieux aux besoins des enfants et des familles de toutes les collectivités et seront suffisamment souples pour être adaptés aux priorités fédérales, provinciales et territoriales.

Les ministres sont conscients des efforts que déploient les provinces et les territoires pour assurer des services de garde de grande qualité aux familles canadiennes à travers des systèmes déjà bien établis, surtout pendant la pandémie. Ils ont donc convenu d'amorcer des discussions pour renouveler et les ententes de financement bilatérales, conformément au Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ils ont également souligné leurs intérêts, perspectives et obstacles communs, dont des mesures pour accroître la main-d'oeuvre dans ce secteur.

Les ministres ont discuté d'un éventuel Forum des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Conscients de l'importance d'améliorer l'accès des familles à des services de garde de grande qualité, abordables, accessibles et inclusifs, les ministres ont convenu de convoquer une autre rencontre en 2021.

Note : Comme il entend conserver la responsabilité exclusive en matière d'apprentissage et de garde de jeunes enfants sur son territoire, le Québec poursuivra la mise en place de son propre système et ne participera pas à la création d'un système pancanadien. De ce fait, le Québec ne participera au forum permanent des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'aux travaux qui en découlent, qu'à titre d'observateur afin d'échanger de l'information et de partager ses pratiques exemplaires.

* Le représentant de Terre-Neuve-et-Labrador a participé à titre d'observateur, puisque la province est présentement en période électorale générale.

Citations

« La dernière année a amplement démontré que des services de garde d'enfants de grande qualité, abordables, accessibles et inclusifs, ne constituaient pas un luxe, mais bien une nécessité. Les chefs de file des secteurs privé et social et du milieu de la main-d'oeuvre s'entendent tous pour dire que la garde d'enfants est essentielle à notre infrastructure sociale; elle crée de bons emplois pour la classe moyenne et stimule la croissance économique. Il est maintenant temps d'investir durablement et à long terme pour que chaque famille canadienne ait accès à des services de garde de qualité qui soient abordables. »

- Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« L'Île-du-Prince-Édouard est heureuse de co-présider les travaux en vue de créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants qui profitera aux enfants, aux familles et à notre main-d'oeuvre. L'Île-du-Prince-Édouard est considérée comme un chef de file de l'éducation des jeunes enfants. Nous sommes déterminés à financer de manière stratégique et durable le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants afin que nos collectivités soient fortes, mais surtout afin d'assurer un excellent départ dans la vie à nos enfants. »

- La ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île-du-Prince-Édouard, Natalie Jameson

Liens connexes

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 21:21 et diffusé par :