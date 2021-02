Echosens nomme l'expert en équipement médical Jo Massoels comme directeur du marketing et étend le marketing mondial de FibroScan pour arrêter l'épidémie de la maladie hépatique





Echosens, la société de haute technologie proposant la gamme de produits FibroScan, a annoncé la nomination de Jo Massoels comme directeur du marketing, qui apporte ainsi une vaste expertise dans le secteur de l'équipement médical à Echosens sur laquelle la société s'appuiera pour étendre sa stratégie de développement du marché pour la gamme de produits et services FibroScan. À ce poste, où il est chargé de superviser les affaires médicales et soutenir les médecins dans leur évaluation et gestion des patients affectés de l'hépatite chronique, Massoels puisera de son expérience en tant qu'ancien Vice-président Marketing et solutions mondiales chez Dentsply Sirona, une société leader de fabrication d'équipements et de fournitures dentaires.

Dominique Legros, PDG du groupe Echosens, a souhaité la bienvenue à Massoels au sein de l'équipe de direction en ces termes : « Jo détient de solides expériences en matière de développement d'opportunités commerciales et de la transformation des opérations digitales, et il jouera un rôle unique dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies qui nous mèneront vers un succès mondial de niveau exceptionnel. En collaboration avec la direction générale et de tous les départements de la société, Jo orientera la réalisation de notre vision qui consiste à soutenir les médecins dans leur évaluation et gestion des patients affectés de l'hépatite chronique, concevra des programmes de marketing stratégiques et fournira une perspective technique approfondie et un esprit entrepreneurial afin d'élargir notre présence mondiale. »

Chez Dentsply Sirona, Massoels a occupé plusieurs autres postes, à savoir directeur des solutions d'implants prothétiques numériques, directeur général et directeur d'unité opérationnelle. Avant cette société, il était directeur d'unité opérationnelle chez Materialise et gérant de service et de projet chez Franz Haniel & Cie. GmbH. Il détient plusieurs brevets internationaux ainsi qu'un Master of Science et un diplôme MBA pour cadres.

Massoels a déclaré : « Cette nomination est pour moi une occasion unique de faire reculer l'impact de l'épidémie mondiale de l'hépatite, qui cause environ 2 millions de morts chaque année dans le monde. Je suis ravi de la mission d'Echosens qui veut renforcer la sensibilisation sur l'importance du test non-invasif aux fins de détecter et de surveiller les maladies du foie, et de l'engagement de l'entreprise à soutenir les professionnels médicaux avec les meilleurs outils leur permettant d'évaluer et de gérer la santé du foie. »

Précurseur dans son domaine d'activité, Echosens a considérablement modifié la pratique du diagnostic hépatique avec FibroScan®, la solution de référence non invasive pour une gestion globale de la santé du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier comme étant la référence concernant l'évaluation non invasive de la fibrose hépatique et de la stéatose hépatique avec plus de 2 500 publications évaluées par des pairs et plus de 60 recommandations internationales. Echosens a mis à disposition FibroScan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde.

