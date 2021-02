Une approche centrée sur les personnes place Carebook sur la liste des meilleurs employeurs pour la 2e année consécutive





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième année consécutive, la société montréalaise Carebook Technologies (TSXV: CRBK) a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal par Mediacorp Canada Inc., qui organise le concours annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada. La directrice générale de Carebook, Pascale Audette, est ravie de la nouvelle : « Nous accordons beaucoup d'importance à la santé et au bonheur de nos employés pendant la pandémie de COVID-19 », affirme-t-elle à propos de cette entreprise technologique en pleine croissance, qui crée des solutions numériques attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les gouvernements et les employeurs.

Audette, qui a fait ses preuves en matière de constitution d'équipes solides pour les entreprises en démarrage à croissance rapide, comprend la puissance d'une approche centrée sur les personnes, tant du point de vue du développement de produits que de l'esprit d'équipe :

« Nous constituons des équipes et des entreprises qui correspondent à nos propres valeurs : respect des personnes, honnêteté et inclusion, en plus d'une bonne éthique de travail qui permet de retenir les personnes talentueuses, puisqu'elles sont mises au défi et encouragées à apprendre et à évoluer dans leur carrière », dit-elle.

Cela exige de créer un lieu de travail enjoué et confortable, mais aussi de veiller à ce que chaque membre de l'équipe puisse s'exprimer. Une fois par mois, la direction recueille les commentaires de chaque membre de l'équipe au moyen de sondages anonymes et privés sur le Web. Elle prend connaissance de ces commentaires, puis agit.

« Nous suivons le rythme de l'entreprise, explique Stephanie Saheb, vice-présidente, Opérations. Nous accordons de l'importance aux idées des gens. Nous ne tenons jamais pour acquise la satisfaction de nos employés. »

L'équipe de Carebook a été particulièrement vigilante avec tous ceux qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie de COVID-19. « Le plus important pour moi était d'avoir un horaire souple, explique Marc-André Jacques, responsable de produit chez Carebook. Selon une règle non écrite, on évite de prévoir une réunion avant 9 h 30 ou après 16 h. La direction sait que les employés ont une vie en dehors du bureau. »

En plus des horaires souples, Carebook a lancé plusieurs initiatives qui contribuent à résoudre les problèmes pouvant découler du travail à domicile, notamment en ce qui concerne la productivité, la santé et le mieux-être. Les employés reçoivent une allocation de productivité et de mieux-être de 50 $ par mois, qui peut être dépensée pour des cours de méditation ou de yoga, de l'équipement d'exercice et du matériel ergonomique, entre autres.

« Carebook a également lancé une pause bihebdomadaire de 30 minutes appelée moment pour bouger. Planifiée après l'heure du dîner, elle permet aux employés de pratiquer une activité de mieux-être de leur choix », explique Stephanie Saheb, vice-présidente, Opérations.

Il ne fait aucun doute que la vision audacieuse de l'entreprise, qui consiste à « élaborer l'avenir des soins », contribue également à attirer et à retenir des employés qualifiés, qui savent trouver des solutions pour ses clients. « Nous sommes à l'avant-garde de l'élaboration de solutions de santé numériques orientées vers le client pour les principales entreprises de santé mondiales, et l'équipe se sent vraiment engagée dans sa mission d'améliorer le parcours de santé de chacun », déclare la directrice générale de Carebook.

Le prestigieux concours des meilleurs employeurs de Montréal (Montréal's Top Employers (2021) , qui reconnaît les entreprises offrant des lieux de travail exceptionnels, applique plusieurs critères de sélection, notamment le lieu de travail physique, l'atmosphère de travail et la communication avec les employés. Tous ces éléments sont essentiels pour que Carebook puisse atteindre des taux élevés de satisfaction et de rétention des employés, ce qui n'est pas facile à réaliser dans ce secteur technologique ultra concurrentiel.

Constituée d'un petit groupe de 5 employés il y a 5 ans, l'entreprise compte plus de 50 employés depuis le début de 2021. Elle emploie une équipe diversifiée comprenant des experts en santé, en recherche, en programmation et développement, en marketing et en engagement humain. 2020 a été une année charnière pour Carebook, qui est devenue en octobre une société publique, cotée à la Bourse de croissance TSX. Elle est toujours à la recherche de personnes souhaitant faire partie d'une équipe dynamique qui élabore des solutions et donne aux gens les moyens de prendre en main leur santé et leur mieux-être.

À propos du classement des meilleurs employeurs de Montréal

Lancé en 2006, le concours annuel des meilleurs employeurs de Montréal est organisé par l'équipe de rédaction du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette désignation spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui offrent les lieux de travail les plus exceptionnels dans leurs industries.

À propos de Carebook Technologies

Carebook crée des solutions numériques attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les gouvernements et les employeurs. L'entreprise s'appuie sur son expertise en matière de santé et une philosophie donnant la priorité aux personnes pour proposer des systèmes clé en main modulaires et connectés, pouvant être fournis en marque blanche afin de stimuler les revenus et l'engagement, et d'améliorer la santé. Pour en savoir plus, consultez le site carebook.com

