Mangrove obtient trois millions de dollars de BDC Capital pour accélérer et diversifier le raffinage du lithium à l'échelle mondiale





Mangrove Lithium a annoncé être parvenue à obtenir un financement de trois millions de dollars auprès de Cleantech Practice, une division de BDC Capital.

Mangrove a développé une plateforme modulaire révolutionnaire permettant de produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie de la façon la plus rentable possible. Cette innovation électrochimique simplifie les processus existants et donne la possibilité de raffiner directement les flux issus des saumures, roches dures, argiles et ressources géothermiques.

« Le traitement du lithium est actuellement limité à un nombre restreint de régions du monde », affirme Saad Dara, le PDG de Mangrove. « Alors que l'électrification et la décarbonisation s'accélèrent, les industries et les gouvernements ont reconnu le risque émergent en matière d'approvisionnement et l'importance d'avoir accès à des sources diversifiées, sécurisées et abordables de cette matière première critique. »

Mangrove prévoit d'exploiter la plateforme technologique et ses innovations obtenues grâce à un financement précédemment annoncé de 7,1 millions de dollars de la part des organismes Emissions Reduction Alberta (ERA) et Technologies du développement durable Canada (TDDC). Les trois millions supplémentaires de BDC aideront Mangrove à accélérer le déploiement des premiers systèmes commerciaux faisant intervenir les producteurs de lithium et les fabricants de cathodes et de cellules an amont.

« Il s'agit d'un tournant, au moment où la conscientisation en matière de défis environnementaux prend de l'ampleur au niveau mondial. La technologie de Mangrove est véritablement unique, car elle répond à un obstacle majeur au sein de la chaîne d'approvisionnement en lithium », a déclaré Cheri Corbett, directrice de Cleantech Practice, une division de BDC Capital. « Nous sommes plus heureux que jamais de soutenir l'équipe de Mangrove dans ses projets de commercialisation. »

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de trois milliards de dollars en gestion, BDC Capital est le partenaire stratégique des entreprises les plus innovantes du pays et leur propose une vaste gamme de capitaux, des investissements d'amorçage aux capital-développement, apportant ainsi son soutien aux entrepreneurs canadiens ayant l'ambition de se démarquer sur la scène internationale. Rendez-vous sur bdc.ca/capital.

À propos de Mangrove Lithium

La société Mangrove Lithium, basée à Vancouver, a mis au point une plateforme révolutionnaire permettant de produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie de la façon la plus rentable possible, à partir de divers gisements et ressources. La solution modulaire de Mangrove peut être redimensionnée pour atteindre n'importe quelle capacité et implantée chez des producteurs de lithium ou des fabricants de cathodes et de cellules an amont. La technologie de la plateforme est également commercialisée pour convertir les saumures résiduelles en produits chimiques et en eau désalinisée. Rendez-vous sur www.mangrovelithium.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 19:10 et diffusé par :