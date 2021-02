Avis aux médias - La ministre Ng et la secrétaire parlementaire Bendayan rencontreront des manufacturiers et exportateurs ainsi que des regroupements d'affaires de la communauté noire au Québec





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, ainsi que la secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Rachel Bendayan, tiendront des rencontres virtuelles avec des manufacturiers et exportateurs ainsi qu'avec des membres de regroupements d'affaires de la communauté noire au Québec.

Événement : La ministre Ng et la secrétaire parlementaire Bendayan tiendront une visite virtuelle chez AV&R.

Date : Le mercredi 10 février 2021

Heure : 17 h 30 (heure de l'Est)

Notes :

Il sera possible de capter des photos à partir de l'appel vidéo.

Les journalistes qui souhaitent participer à la rencontre doivent le confirmer par écrit à Youmy.Han@international.gc.ca au plus tard à 20 h (heure de l'Est) le mardi 9 février afin de recevoir l'hyperlien menant à la rencontre virtuelle.

Les représentants des médias sont priés de se connecter à l'appel au plus tard à 17 h 15 (heure de l'Est).

Événement : La ministre Ng, la secrétaire parlementaire Bendayan, le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, et le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, participeront à une table ronde avec des membres de l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges et avec le Groupe 3737. La discussion portera sur le soutien aux entreprises et aux entrepreneurs de la communauté noire.

Date : Le mercredi 10 février 2021

Heure : 18 h (heure de l'Est)

Notes :

Il sera possible de capter des photos à partir de l'appel vidéo.

Les journalistes qui souhaitent participer à la rencontre doivent le confirmer par écrit à Youmy.Han@international.gc.ca au plus tard à 20 h (heure de l'Est) le mardi 9 février afin de recevoir l'hyperlien menant à la rencontre virtuelle.

Les représentants des médias sont priés de se connecter à l'appel au plus tard à 17 h 45 (heure de l'Est).

