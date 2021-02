WilsonHCG publie son septième rapport annuel sur la stratégie d'image des employeurs de Fortune 500





Le rapport 2021 sur la stratégie d'image des employeurs de Fortune 500 de WilsonHCG analyse et classe les marques d'employeurs de chacune des entreprises de Fortune 500. En cette septième année de publication, la première place du classement a été attribuée à Cisco Systems, et ce, pour la première fois.

Les chercheurs de WilsonHCG ont évalué chaque entreprise figurant dans la liste Fortune 500, en couvrant 20 000 points de données dans les catégories suivantes : marketing du recrutement, publicité de carrière, pages consacrées aux carrières, récompenses, responsabilité sociale des entreprises, évaluations des employés et expérience des candidats.

Le rapport de cette année démontre l'impact qu'a eu la pandémie de COVID-19 sur la stratégie d'image des employeurs et souligne l'importance de la transparence ainsi que de la communication informative de la part des employeurs.

« Nos recherches démontrent que les entreprises qui ont excellé dans notre classement sont celles qui ont investi dans leur personnel tout au long de la pandémie », a déclaré John Wilson, Chef de la direction chez WilsonHCG. « Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. La manière dont les entreprises ont agi envers leurs employés durant la pandémie sera un facteur décisionnel pour les candidats dans le processus de sélection de nouvelles opportunités d'emploi ».

Adopter une approche proactive envers les talents et appliquer une stratégie d'image d'employeur, auprès de toutes les générations et de tous les segments de travailleurs, permettra de différencier les employeurs de choix dans le nouveau monde de travail, et ce, tout comme le fait d'adopter une position ferme en matière d'équité, de diversité, d'inclusion (EDI) et d'appartenance.

Principales conclusions :

Le contenu généré par les employés est mis en valeur dans le marketing de recrutement : La note moyenne dans la catégorie du marketing du recrutement était de 10 points sur 17. Les entreprises ayant obtenu des notes supérieures à la moyenne ont adapté le contenu généré par les employés de manière unique, ont exploité davantage de canaux de médias sociaux et ont mieux mis à profit les communautés de talents.

Les organismes disposant de communautés ou de réseaux de talent ont doublé : La priorité donnée à une communauté de talents et à un véritable engagement a été placée en tête de liste, indépendamment du fait que les entreprises anticipent un pic d'embauche cette année ou qu'elles planifient un accès aux meilleurs talents à l'avenir.

La publicité de carrière touchée par le gel des embauches : De nombreuses entreprises ont arrêté l'embauche en 2020. Cette catégorie a donc connu la plus forte décroissance de la moyenne des points accumulés, soit une chute de 50 % par rapport à l'année dernière.

L'agent conversationnel prend sa place : Le nombre d'entreprises qui disposent d'un agent conversationnel sur leurs sites de carrières a doublé par rapport aux résultats de la recherche de l'année précédente. Cette tendance en est une qui se poursuivra tout au long de 2021, d'autant plus que, vu le nombre de candidats sur le marché du travail en croissance, la nécessité d'automatiser les tâches qui prennent trop de temps deviendra plus évidente.

Afin d'accéder à une copie du rapport 2021 sur les 100 meilleures stratégies d'image d'employeurs de Fortune 500, veuillez cliquer ici.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est une compagnie mondiale spécialisée dans les solutions de gestion de talents ayant reçu de nombreuses récompenses. Agissant comme un partenaire stratégique, l'entreprise aide certaines des marques les plus admirées au monde à mettre en place des fonctions complètes de gestion des talents. Avec une présence mondiale qui s'étend à plus de 65 pays et six continents, WilsonHCG propose une gamme complète de services configurables de gestion des talents, notamment l'externalisation des processus de recrutement, la recherche de cadres, les solutions d'accès aux talents potentiels et les conseils en technologie.

TALENT. MC C'est bien plus qu'une solution; c'est ce que nous sommes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 16:10 et diffusé par :