Patrimoine Richardson et Bloom Burton & Co, annoncent une alliance stratégique visant à étendre l'offre de solutions de gestion de patrimoine dans le secteur des soins de santé

TORONTO, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (« Capital RF ») (TSX : RCG) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (« Patrimoine Richardson ») et Bloom Burton & Co. Inc. (« Bloom Burton »), deux des plus importantes sociétés de services financiers indépendantes au Canada, avaient conclu une alliance stratégique consacrée exclusivement au secteur des soins de santé.

Cette alliance stratégique ouvre de nouvelles perspectives d'expansion pour les deux sociétés. Patrimoine Richardson étend une offre déjà bien garnie de solutions de gestion de patrimoine en procurant aux conseillers et à leurs clients à valeur nette élevée un accès privilégié aux services de recherche dans le domaine des soins de santé spécialisés, aux idées de placement, aux nouvelles émissions, aux fonds de placement et aux événements à l'intention des investisseurs de Bloom Burton. En même temps, les clients émetteurs et les investisseurs institutionnels de Burton profiteront de la capacité et du savoir-faire en matière de placement du réseau de conseillers en placement professionnels, chevronnés et compétents bien établis et en expansion de Patrimoine Richardson. Les sociétés comptent également exploiter d'importantes possibilités de recommandations croisées afin de mieux servir leur clientèle.

« Nos conseillers en placement de talent et leurs clients sont au coeur de tout ce que nous faisons. Notre grande priorité est de continuer de les appuyer en leur donnant accès à une gamme étendue et croissante de solutions de gestion de patrimoine novatrices afin d'offrir une expérience client unique. Cette puissante alliance avec Bloom Burton, reconnue pour son leadership et son savoir-faire dans le secteur essentiel et grandissant des soins de santé, est en parfaite adéquation avec cet engagement envers nos conseillers. Bloom Burton regroupe des douzaines d'entreprises de soins de santé dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacologie, des technologies médicales et des services de soins de santé et elle figure dans le haut de tous les palmarès canadiens au chapitre des financements et des services-conseils aux entreprises », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction de Groupe Capital RF Inc.

« Comptant plus de 19 bureaux au Canada, des équipes de services de conseils en placement de haut niveau, 32 000 clients et plus de 30 milliards de dollars d'actifs gérés pour ses clients, Patrimoine Richardson est le partenaire idéal pour Bloom Burton, et ensemble nous pourrons appuyer le secteur canadien des soins de santé », a déclaré Brian Bloom, président et chef de la direction de Bloom Burton. « Nous sommes impatients de pouvoir profiter d'un meilleur accès au capital et aux réseaux en nous associant à l'une des plus grandes sociétés de placement indépendantes au Canada. »

À PROPOS DE GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) exploite actuellement deux unités d'exploitation, Gestion de patrimoine et Compensation, ainsi qu'un segment Services généraux. Le groupe de la Gestion de patrimoine est dirigé par la filiale en propriété exclusive de Capital RF, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 30,6 milliards de dollars d'actif sous gestion (au 31 janvier 2021) et 19 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins de chaque famille, entrepreneur ou propriétaire d'entreprise à valeur nette élevée ou très élevée. Le groupe de la Compensation, chapeauté par Compensation de titres RF S.E.C., offre des services de courtier chargé de comptes à Patrimoine Richardson et à d'autres tiers, incluant des services d'exécution des opérations, de compensation, de règlement et de garde, en plus de prendre en charge certains autres services intermédiaires et administratifs et d'autres dépenses associées à la prestation de ces services. Capital RF est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « RCG ». Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.rfcapgroup.com.

À PROPOS DE PATRIMOINE RICHARDSON

Patrimoine. Prochaine génération. MC

L'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, Patrimoine Richardson offre des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins de chaque famille et entrepreneur à valeur nette élevée ou très élevée. Engagée à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles, la société a obtenu la certification d'excellence fiduciaire attribuée annuellement par le Center for Fiduciary Excellence pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été nommée dans la liste des Meilleurs lieux de travailMC au cours des trois dernières années. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.RichardsonWealth.com.

À PROPOS DE BLOOM BURTON & CO.

Bloom Burton & Co. est une société qui cherche à accroître les rendements du secteur des soins de santé pour les investisseurs et les entreprises. Bloom Burton et ses filiales offrent des services de financement par actions, de conseils en matière de fusions et acquisitions, de recherche sur les actions, de conseils stratégiques et scientifiques, de création et d'incubateur d'entreprises et de placements directs par l'intermédiaire de la société primée Bloom Burton Healthcare Lending Trust et du Bloom Burton Canadian Healthcare Fund. La conférence annuelle des investisseurs du secteur des soins de santé de Bloom Burton & Co. joue un rôle central en réunissant les entreprises et les investisseurs du secteur des soins de santé, et son gala de remise des prix récompense chaque année la personne qui a le plus contribué à l'essor du secteur des soins de santé novateurs. Bloom Burton Securities Inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site à l'adresse www.bloomburton.com.

