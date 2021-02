Recherchez votre identité perdue en tant que Xenon dans la nouvelle mise à jour MapleStory M





Xenon, une nouvelle classe améliorée cybernétiquement, rejoint la Résistance dans le MMORPG mobile gratuit de Nexon, MapleStory M !

Classe polyvalente unique, Xenon peut fournir des équipements de voleur comme de pirate. Xenon utilise à la fois du mana et une source d'énergie spécifique à sa classe pour ses compétences, tout en brandissant un fouet d'énergie mortel qui peut couper à travers presque tout.

Cette mise à jour apportera divers éléments supplémentaires, notamment la possibilité de créer des compagnons Android, qui peuvent exhiber des équipements et des tenues. Le commandant Hilla, un nouveau chef assorti d'handicaps Normal, Difficile et Chaos, fait également son entrée.

Parmi d'autres améliorations système, figurent un tout nouveau système de don premium, qui consomme des cristaux au lieu de GP, des poches supplémentaires, une fonction de réduction Hyper Stats et de nouvelles options d'équipement ancien.

Une sélection d'événements à durée limitée célébrant la nouvelle classe Xenon est disponible, notamment :

Événement On-Time Xenon : Jusqu'au 15 février 2021, les joueurs qui se connecteront recevront une boîte de mise à jour Xenon permanente et un package Triple Dillo d'une durée limitée.

Événement d'aide au progrès Xenon : Jusqu'au 8 mars 2021, les joueurs recevront des armes, des armures, des potions et du matériel d'amélioration à mesure qu'ils atteindront certains niveaux.

Projet Burning Xenon : Jusqu'au 8 mars 2021, il y aura un événement 1 + 2 Level Up pour les personnages Xenon.

Parmi les autres événements figurent :

La Saint-Valentin : Du 10 au 24 février 2021, les monstres vaincus laisseront tomber des objets qui pourront être utilisés pour invoquer des monstres sur le thème du chocolat. Les joueurs devront invoquer et vaincre ces ennemis en chocolat pour collecter des ingrédients qui peuvent être combinés les uns avec les autres pour recevoir une variété d'objets couleur chamois. Les participants à l'événement recevront des récompenses proportionnelles au nombre de chocolats fabriqués.

Musée de l'érable 2 : Du 17 février au 11 mars 2021, l'événement Maple Museum 2 permet aux joueurs de gagner des kits de célébration provenant aussi bien de la salle des reliques que de la salle biologique après complétion de l'événement. Maple Museum 2 comprendra une quête quotidienne, Spiegalmann's Request, qui offre aux joueurs le choix entre quatre types de composants ou d'équipements à donner et leur rend des équipements de joueurs.

Événement de cadre photo commémoratif : Du 3 au 17 mars 2021, les Maplers pourront fabriquer des cadres illustrés commémorant les événements organisés en 2020, ce qui leur rapportera de petits cadeaux.

Pour en savoir plus sur MapleStory M, visitez les pages de l'App Store ou de Google Play et suivez @PlayMapleM sur Twitter pour les dernières mises à jour.

À propos de MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, qui fut lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, fait entrer l'univers nostalgique des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs (MMORPG) et à défilement horizontal, dans les applications mobiles, offrant les mêmes possibilités inépuisables de personnalisation, les intrigues palpitantes et les raids boss épiques que les fans attendent désormais de la célèbre franchise. MapleStory M a rapidement atteint les 10 millions de téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement mondial, et vient de fêter son deuxième anniversaire avec 16 millions de téléchargements mondiaux.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. propose des jeux gratuits en ligne de grande qualité et un support de jeu en direct, en tirant parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

