Great Northern Hydroponics prévoit d'économiser chaque année 150 000 dollars canadiens après avoir mis en place les LED de Fluence





Fluence by OSRAM (Fluence), fournisseur leader mondial de solutions d'éclairage LED écoénergétiques destinées à la production alimentaire commerciale ainsi qu'à la production de cannabis, et Great Northern Hydroponics, serre canadienne basée dans l'Ontario qui produit plus de 10 variétés de tomates, ont annoncé aujourd'hui que la mise en place collaborative de LED des deux entreprises devrait permettre à la serre d'économiser 150 000 dollars canadiens en coûts d'exploitation annuels. Le projet s'est également qualifié pour une prime dans le cadre du programme Save on Energy Retrofit de l'Independent Electricity System Operator (IESO), qui réduira significativement le coût initial de modernisation de sa technologie d'éclairage.

L'installation de 70 acres de Great Northern Hydroponics produit chaque année 20 millions de livres de tomates de haute qualité. Ses serres hydroponiques créent des conditions de culture optimales grâce à un système sophistiqué de contrôle climatique, ainsi qu'à un environnement biologiquement contrôlé permettant d'éviter l'apparition d'insectes nuisibles. La technologie LED de Fluence a été réaménagée sur 10 acres dans la serre de tomates de l'installation. Aux commandes des activités de culture de Great Northern Hydroponics se trouvent Guido van het Hof, président et directeur général de la société, et Dean Bernardes, vice-président des opérations. Tous deux jouissent de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la production de cultures de haute qualité en utilisant les technologies de culture les plus avancées du secteur.

« Nous cultivons des tomates depuis plus de 20 ans », a déclaré Van het Hof. « Figurant parmi les premiers producteurs de notre région à éclairer les cultures dans un environnement commercial, nous nous sommes plongés dans la recherche et l'optimisation de stratégies spectrales favorisant la croissance et la qualité des plantes. Depuis l'apparition de la technologie LED, je m'intéresse particulièrement à la question de savoir comment les LED à large spectre peuvent affecter le développement des plantes. Sur la base de nos nombreuses années de recherche et d'essais, nous avons découvert que les récoltes poussaient à merveille ? avec des rendements et des poids de fruits supérieurs ? sous une lumière à large spectre. »

Ses nombreuses années de recherche des toutes dernières avancées et stratégies d'éclairage horticole LED permettent à Van het Hof de rivaliser avec les universités de recherche leaders et quelques-uns des plus grands cultivateurs au monde. Dans sa quête visant à identifier la stratégie spectrale optimale dans le cadre de la production de cultures viticoles, Van het Hof a dirigé plusieurs essais avec des installations à vapeur de sodium haute pression ainsi qu'avec des technologies LED. Dans le cadre de son exploration menée pendant dix ans, Van het Hof a constaté les avantages significatifs de la technologie LED à large spectre, enregistrant une augmentation de la biomasse et de la production fruitière, ainsi que des économies d'énergie significatives ? des réductions qui ont permis à l'équipe de Great Northern Hydroponics de tirer parti du programme Save on Energy Retrofit, qui offre aux producteurs des primes pour des modernisations d'éclairage écoénergétiques.

« Great Northern Hydroponics a toujours été pionnière dans l'utilisation des technologies d'horticulture ainsi que des méthodes de culture innovantes », a déclaré Steve Graves, vice-président du développement commercial chez Fluence, et fidèle collaborateur de Van het Hof. « Notre travail aux côtés de Guido a permis de guider quelques-unes de nos améliorations de produit les plus importantes pour les producteurs de cultures viticoles à travers le monde. Guido et son équipe chez Great Northern Hydroponics renforcent la validité et l'efficacité de l'éclairage LED dans les environnements de serre. »

Dans le cadre du programme de coordination des remises sur les services publics de Fluence, la société aide les producteurs à identifier, déposer leur candidature et, dans certains cas, créer des programmes de remise dans la région respective d'une installation. Grâce à la modernisation de l'éclairage de Great Northern Hydroponics financée par le programme incitatif Save on Energy Retrofit, Van het Hof estime que l'entreprise économisera près de 150 000 dollars canadiens en coûts d'exploitation annuels, en remplaçant ses éclairages à vapeur de sodium haute pression par la technologie LED de Fluence.

« La technologie LED se révèle supérieure dans toutes les catégories », a ajouté Van het Hof. « Nos plantes prospèrent sous la lumière à large spectre, nos coûts d'exploitation sont réduits, et nos employés apprécient de travailler sous une lumière blanche plutôt que sous une lumière plus rouge et plus forte. C'est avantageux pour tout le monde. »

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d'OSRAM, crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, auprès des meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial d'Austin au Texas, Fluence dispose d'un siège EMOA à Rotterdam aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

