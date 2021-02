Le gouvernement du Canada offre du soutien aux survivantes et aux familles des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA+ disparues et assassinées en Colombie-Britannique





Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et l'assassinat des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones

Pour obtenir une aide émotionnelle immédiate, composez le 1-844-413-6649. Vous pouvez également avoir accès à des services de soutien à la santé à long terme comme le counselling en santé mentale, des services de soutien émotionnel et culturels communautaires, et à une certaine aide relativement aux frais de transport pour aller consulter des Aînés et des guérisseurs traditionnels.

VANCOUVER, BC, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale reconnaît et soutient les victimes et les survivantes d'actes criminels. La violence envers les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones au Canada est une tragédie nationale qui perdure. Tout le monde a un rôle à jouer pour mettre fin à cette violence. Le gouvernement du Canada poursuit son travail en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les organisations de femmes autochtones et d'autres intervenants afin d'élaborer un plan d'action national efficace pour s'attaquer aux causes profondes de cette violence et s'assurer d'améliorer la sécurité des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones au Canada.

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Dre Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, ont annoncé aujourd'hui l'appui du gouvernement du Canada à la Vancouver Aboriginal Community Policing Centre Society (VACPCS) et au Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle Women Against Violence Against Women (WAVAW) en Colombie-Britannique. Ces organismes offrent une gamme de services et d'activités de soutien adaptés sur le plan culturel aux familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Le ministère de la Justice Canada fournit un soutien financier de 882?562 $ pour leurs projets par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes.

La VACPCS recevra 410?970 $ et le Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle WAVAW, 471?592 $. La VACPCS organisera des activités culturelles et offrira de la formation et du soutien aux familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées dans la région de Vancouver. Le Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle WAVAW soutiendra les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones survivantes, ainsi que les familles des femmes ou des filles autochtones disparues ou assassinées, en leur donnant accès à des services de soutien et de counselling adaptés sur le plan culturel. L'aide financière permet au gouvernement du Canada de continuer d'appuyer des services communautaires adaptés culturellement et tenant compte des traumatismes subis par les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Citations

«?Les survivantes autochtones de violence et leurs familles ont besoin de notre soutien. C'est particulièrement vrai pour les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA+ qui sont surreprésentées parmi les victimes de violence. Les importantes initiatives du VACPCS et du Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle WAVAW permettront d'offrir une gamme de services et d'activités de soutien adaptés culturellement pour répondre aux besoins continus des familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.?»

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

«?Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer des projets qui comblent des lacunes dans les collectivités autochtones où des services améliorés sont nécessaires, en particulier pour soutenir les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Les projets réalisés par la VACPCS et le Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle WAVAW sont des initiatives essentielles adaptées sur le plan culturel qui aideront à mieux soutenir les survivantes autochtones victimes de violence.?»

L'honorable Dre Hedy Fry, C.P.,

députée de Vancouver-Centre

«?Grâce au soutien financier de Justice Canada, la Vancouver Aboriginal Community Policing Centre Society appuie les amis et les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Ce soutien était particulièrement nécessaire et à propos au moment de l'Enquête nationale, et la guérison culturelle offerte aux familles a contribué à soulager leur douleur et à leur offrir du réconfort dans la collectivité.?»

Norm Leech, directeur général

Vancouver Aboriginal Community Policing Centre Society

«?L'engagement à financer de façon continue les programmes de counselling communautaires pour les familles des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées est absolument essentiel pour traiter les séquelles du colonialisme sur les peuples autochtones de ce pays. Le financement continu fourni par le ministère de la Justice permet à WAVAW de veiller à ce que les membres de la famille des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées aient accès à des services de counselling continus, ininterrompus, culturellement sécurisants et affirmatifs lorsqu'ils en ont besoin?; ils n'ont pas le loisir d'attendre. WAVAW continue de veiller à ce que ses programmes répondent aux besoins des survivantes qu'il sert. Nous sommes déterminés à demeurer alertes et à orienter nos services pendant la COVID-19 afin que les survivantes qui dépendent des liens culturels et du soutien y aient accès au moment où elles en ont le plus besoin.»

Dayla Israel, directrice générale

Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle Women Against Violence Against Women

Faits en bref

Selon les Nations Unies, une femme et une fille sur trois subissent des violences physiques ou sexuelles à un moment donné dans leur vie au Canada . Le taux de victimisation avec violence chez les Autochtones est plus du double de celui des non-Autochtones, et les chiffres sont particulièrement préoccupants en ce qui concerne les femmes et les filles autochtones. Les causes sont nombreuses et sont enracinées dans l'héritage des politiques coloniales et les effets intergénérationnels des pensionnats.

. Le taux de victimisation avec violence chez les Autochtones est plus du double de celui des non-Autochtones, et les chiffres sont particulièrement préoccupants en ce qui concerne les femmes et les filles autochtones. Les causes sont nombreuses et sont enracinées dans l'héritage des politiques coloniales et les effets intergénérationnels des pensionnats. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, les organismes autochtones et les communautés partout au pays pour créer un plan d'action national qui assurera la sécurité des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones.

travaille avec les provinces, les territoires, les organismes autochtones et les communautés partout au pays pour créer un plan d'action national qui assurera la sécurité des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones. Investir dans des services spécialisés d'aide aux victimes qui soutiennent les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées est un élément important du cheminement vers la guérison. Au moyen du Fonds d'aide aux victimes, le ministère de la Justice Canada finance des initiatives qui soutiennent les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées par l'entremise, entre autres, des Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles et du financement alloué aux organismes communautaires qui offrent aux familles du soutien en cas de traumatisme ou de deuil, tout en tenant compte de leur culture.



finance des initiatives qui soutiennent les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées par l'entremise, entre autres, des Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles et du financement alloué aux organismes communautaires qui offrent aux familles du soutien en cas de traumatisme ou de deuil, tout en tenant compte de leur culture. Le Fonds d'aide aux victimes offre des subventions et des contributions pour appuyer des projets et des activités qui encouragent l'élaboration de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et font connaître davantage les services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.



L'acronyme 2SLGBTQQIA+ désigne les personnes qui sont bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuées ou asexuelles.

Liens connexes

Restez branchés

