TREQ mise gros sur la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La région de la Capitale-Nationale est au coeur de la stratégie de développement de la nouvelle Coopérative de transport aérien régional (TREQ), ayant des liaisons avec toutes les régions du Québec, dont 11 allers-retours quotidiens sur Montréal (aéroport Trudeau).

L'aéroport de Québec sera une des deux plaques tournantes de TREQ (avec Montréal). Au coeur du réseau, TREQ prévoit offrir de nombreux vols quotidiens vers toutes les régions de la province et ce à un coût très avantageux pour ses membres.

«La Capitale-Nationale, indique Éric Larouche, président du conseil d'administration de TREQ, génère un flot de voyageurs très importants, autant pour affaires que pour le tourisme. La région a une force d'attraction spectaculaire.»

Selon le dernier rapport de l'Office du tourisme de Québec (2019), la Capitale-Nationale accueille sur son territoire quelque 4,5 millions de visiteurs annuellement répartis en quatre catégories : tourisme intérieur (2,9 millions), du Canada (586 000), des États-Unis (512 000) et du reste du monde (590 000).

« Notre vision est de faire de l'aéoport de Québec le hub pour l'Est du Québec, poursuit Serge Larivière, directeur général de la coopérative TREQ. Nous serons fiers d'offrir 11 vols allers-retours par jour au coût de départ de 199 $ pour les membres entre Québec et Montréal. Avec cette grande fréquence et une durée de vol dede 35 minutes, on désire offrir une alternative réelle à l'automobile et au train afin de relier notre capitale à notre métropole.»

«La mise sur pied de TREQ rejoint les objectifs de l'Office du tourisme de Québec de promouvoir et de faciliter l'accès terrestre et aérien entre toutes les régions du Québec. Il existe déjà une demande des visiteurs étrangers pour se rendre dans d'autres régions du Québec et cette offre de TREQ donne une nouvelle option aux tours opérateurs», ajoute Jean-François Côté, président de l'Office de Tourisme de Québec.

Très engagée dans le développement du tourisme à Québec, Dannie Caron, femme d'affaires (HD Marketing) et déléguée régionale et membre fondatrice de la coopérative de solidarité TREQ affirme : «Il est temps de favoriser le déplacement des voyageurs sur le territoire québécois afin de stimuler le développement socio-économique, notamment le tourisme qui représente un enjeu important partout au Québec.»

Les membres de la Coopérative auront accès à des vols à coûts avantageux pour des allers et retours entre Québec et les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, Sept-Iles, Wabush, Rouyn-Noranda, Saguenay et Montréal entre autres destinations.

A propos de la Coopérative Treq

La Coopérative de transport régional québécoise TREQ est un nouveau transporteur régional dont la mission est de desservir les régions du Québec et permettre leur développement.

Treq propose une flotte d'appareils Bombardier Q400- 74 places, des avions régionaux performants afin de permettre des prix de billets abordables. Pour la coopérative Treq, le transport aérien est le moyen pour nos régions de se développer.

Pour plus d'informations voir www.treq.ca

