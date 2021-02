Selon un rapport de Spirent, l'activité dans le secteur de la 5G s'accélère alors que les opérateurs cherchent à se différencier





Spirent Communications plc (LSE : SPT), le principal fournisseur de solutions de test, d'assurance et d'analyse pour les terminaux et les réseaux de nouvelle génération, a publié aujourd'hui son deuxième rapport annuel sur les perspectives de la 5G, basé sur l'analyse et les conclusions de plus de 600 engagements en faveur de la 5G à travers le monde en 2020. Le rapport "5G 2021: Market Drivers, Insights & Consideration" donne un aperçu de la situation actuelle dans l'ensemble de l'écosystème de la 5G, illustrant les calendriers accélérés des fournisseurs de services pour mettre à niveau vers la 5G autonome avec le nouveau réseau central 5G, et révélant comment la 5G favorise les nouvelles initiatives et de nouveaux engagements sectoriels. Le rapport est disponible sur le site www.spirent.com/assets/the-spirent-2021-5g-report.

« 2020 restera assurément dans les mémoires, non seulement en raison des défis sans précédent engendrés par la COVID-19, mais aussi du fait du développement rapide pour l'industrie des télécommunications », a déclaré Steve Douglas, responsable de la stratégie 5G chez Spirent. « Les télécoms gardent en ligne de mire l'avenir de la 5G, non pas en dépit des difficultés liées à la pandémie, mais en raison de celles-ci. Notre dernier rapport fournit une vision inégalée de l'état actuel de la 5G et des tendances que nous entrevoyons pour l'année à venir, sur la base des investissements, des recherches, des tests et de l'innovation chez les principaux acteurs de la 5G. »

Le rapport s'appuie sur les travaux de Spirent avec des opérateurs, des fabricants d'équipements réseau, des gouvernements, des militaires et des fabricants d'appareils à travers le monde. Il fournit un regard en coulisse actualisé de ce qui s'est bien passé jusqu'ici, où des difficultés persistent et comment ce qui a été appris durant l'année affecte les priorités pour 2021 et au-delà. Principales conclusions du rapport :

- Les calendriers pour les réseaux centraux 5G autonomes ont enregistré une rapide accélération : L'activité 5G a bondi en 2020 en raison des calendriers accélérés des fournisseurs de services pour effectuer des déploiements de réseaux centraux 5G autonomes, suite à l'incapacité des non autonomes à vraiment impressionner les clients et à offrir une solide proposition de nouvelles recettes. L'engagement des fournisseurs de services a augmenté de près de 50 % alors que l'intégration de la garantie de service s'est intensifiée et que les principaux opérateurs ont accéléré leurs stratégies de réseaux 5G autonomes et leurs nouveaux déploiements de réseaux centraux 5G.

- La 5G évoluant très rapidement, les opérateurs se tournent vers des partenaires pour fournir des éléments clés : Par l'entremise de contrats de service, des éléments qui auraient été précédemment fournis en interne sont dorénavant fournis par des partenaires de confiance, les opérateurs ayant besoin de pouvoir agir rapidement pour faire face à la complexité de la 5G et aux calendriers accélérés.

- La 5G favorise les nouvelles initiatives et de nouveaux engagements : On a observé cette année une nette croissance des engagements avec des gouvernements, des militaires et des universitaires autour des expérimentations sur la 5G et des initiatives en matière de sécurité alors que les gouvernements explorent de nouveaux cas d'utilisation. Parmi les autres initiatives notables figurent les hyperscalers Cloud explorant des partenariats de pointe avec des opérateurs, l'exploration de la technologie Open RAN pour soutenir les initiatives en matière de diversité dans la chaîne d'approvisionnement et l'accélération par les distributeurs multicanaux de programmation vidéo de leurs plans pour la 5G.

- L'assurance automatisée et la 5G constituent le nouveau duo dynamique : Qu'il s'agisse du développement d'un réseau de base, de la certification d'un laboratoire ou de la fourniture d'un nouveau service, la 5G associée à l'assurance automatisée a constitué le duo dynamique vers lequel les clients se sont tournés alors qu'ils aspiraient à continuer de faire avancer leurs plans pour la 5G, avec 80 % de l'activité assurance de Spirent axée sur les travaux pour la 5G.

- La tendance des calendriers accélérés est là pour durer : Alors que la pandémie a de toute évidence accéléré les calendriers de la 5G, il semble probable que cette tendance accélérée va perdurer.

« De bien des façons, la pandémie a accéléré des tendances dont nous n'anticipions pas un essor avant deux ans », a expliqué M. Douglas, « qu'il s'agisse de l'accès hertzien fixe favorisé par le télétravail ou de l'automatisation requise pour effectuer en toute sécurité des tests sur le terrain avec un personnel limité. Bien qu'il y ait eu des retards, dans l'ensemble la 5G est montée en puissance et a gardé le contrôle de sa destinée. »

« Spirent nous fournit un aperçu concret des déploiements 5G aujourd'hui », a affirmé Patrick Kelly, fondateur et analyste principal chez Appledore Research. « En tant que leader des solutions de test et d'assurance, Spirent a une perspective unique de l'écosystème de la 5G. Le rapport donne un aperçu de la situation actuelle de la 5G et de ce qui va suivre, en particulier aux niveaux des réseaux centraux 5G, du transport, de la sécurité des réseaux, de la progression de la technologie Open RAN et du rôle de l'assurance automatisée. »

Le rapport "5G 2021: Market Drivers, Insights & Consideration" de Spirent offre une vue globale des défis, des opportunités et des plans au niveau de l'ensemble du marché de la 5G, il peut être téléchargé sur https://www.spirent.com/assets/the-spirent-2021-5g-report.

