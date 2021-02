/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le renouvellement du créneau d'excellence AgroBoréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean/





QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invitent les représentants des médias à une annonce virtuelle concernant le renouvellement du créneau d'excellence AgroBoréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Date : Le mercredi 10 février 2021



Heure : 11 h 30

