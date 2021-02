Avis aux médias - Visite virtuelle de la ministre Monsef - les Maritimes





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Dans le cadre de sa visite virtuelle d'une journée dans la région de l'Atlantique, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, rencontrera des intervenants de diverses industries et organisations locales pour faire d'importantes annonces de financement.

Vous trouverez ci-dessous des renseignements concernant les annonces ouvertes aux médias.

Veuillez noter que tous les renseignements sont susceptibles de changer. Toutes les heures sont exprimées en HNA.

Voici les renseignements :

Date : Mercredi 10 février 2021

Nouveau-Brunswick

11 h 30 HNA

La ministre Monsef fera une importante annonce en matière d'infrastructure pour le Nouveau-Brunswick en compagnie de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional, et de l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure. Des représentants municipaux seront également présents.

Remarques :

Annonce ouverte aux médias. Veuillez communiquer avec Mary-Anne Corbyn-Hurley, à Mary-Anne.Hurley-Corbyn@gnb.ca, pour confirmer votre présence et recevoir un lien vers l'annonce virtuelle sur Zoom.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct à : https://www.facebook.com/VillageOfNewMaryland/.

Île-du-Prince-Édouard

12 h 45 HNA

La ministre Monsef fera une annonce importante et participera à une table ronde avec des organisations de femmes de l'Île-du-Prince-Édouard.

Remarques :

Annonce ouverte aux médias. Veuillez envoyer un courriel à CFC.Media.SWC@cfc-swc.gc.ca pour confirmer votre présence et recevoir un lien vers l'annonce virtuelle sur Zoom.

Nouvelle-Écosse

17 h 15 HNA

La ministre Monsef annoncera un financement pour soutenir les arts, le tourisme et le développement économique à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse. La ministre Monsef fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et ministre responsable de l'APECA, et de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Remarques :

Annonce ouverte aux médias. L'annonce virtuelle se fera sur Zoom. Veuillez envoyer un courriel à chris.brooks@canada.ca pour confirmer votre présence et demander le lien vers l'annonce sur Zoom.

18 h HNA

La ministre Monsef et Andy Fillmore, député de Halifax, participeront à une discussion virtuelle avec le YWCA de Halifax sur la traite de personnes en Nouvelle-Écosse.

Remarques :

Événement fermé aux médias.

