Le groupe international de premier plan Röchling, basé dans la région DACH, opte pour la plateforme SaaS de gestion des événements critiques (CEM) d'Everbridge pour assurer la sécurité de ses travailleurs et la résilience de son activité/système informatique

Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG), le leader international de la gestion d'événements critiques (CEM), a annoncé aujourd'hui que le Groupe Röchling, un leader mondial de la fabrication de plastiques, adoptera sa solution de CEM, qui contribuera ainsi à protéger les effectifs du groupe et à garantir le maintien de son activité commerciale en cas d'incidents graves de toutes sortes, y compris dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19. La CEM d'Everbridge offre à Röchling une plateforme opérationnelle commune et unifiée destinée à gérer les risques organisationnels et à accélérer les communications, l'intervention et les efforts de récupération dans le but d'atténuer les interruptions d'activité et d'opérations IT et l'impact des incidents sur les travailleurs.

Basé dans la ville allemande de Mannheim, le Groupe Röchling compte 11 500 employés répartis sur 90 sites dans 25 pays. Ses trois secteurs d'activité, « Industrial », « Automotive » et « Medical », ont généré un chiffre d'affaires annuel de 2,352 milliards d'euros en 2019. La société de près de 200 ans transforme le quotidien d'un grand nombre de personnes depuis près d'un siècle grâce à ses plastiques développés pour répondre aux besoins spécifiques des clients, que ce soit en allégeant les voitures, en rendant les emballages de médicaments plus sûrs ou en améliorant les applications industrielles.

« Le Groupe Röchling s'engage en faveur de la sécurité de ses effectifs internationaux, de la préservation de ses actifs d'entreprise et du maintien de ses opérations IT », a déclaré Klaus-Peter Fett, directeur de l'information et de la stratégie numérique chez Röchling. « La plateforme CEM d'Everbridge constitue une solution unique dans sa capacité à nous aider à transformer les programmes de gestion du risque, de la santé et de la sécurité d'entreprise de Röchling par voie numérique, sous la forme d'une plateforme unifiée permettant de gérer tous les risques potentiels. Dans les conditions actuelles, Everbridge nous propose une approche proactive de la gestion du risque, de la sécurité des travailleurs et de la continuité des opérations. »

Pour atteindre son objectif, à savoir garantir la sécurité et la productivité des travailleurs locaux, des télétravailleurs et des travailleurs en déplacement, ainsi que la résilience organisationnelle et la continuité des opérations, Röchling souhaitait une solution qui permettrait à son équipe responsable de la sécurité de mieux visualiser, anticiper et gérer les perturbations, les interruptions informatiques et les événements à risque. La CEM d'Everbridge donne la possibilité à Röchling de fusionner et d'afficher de solides sources de données relatives à ses actifs organisationnels (travailleurs, travailleurs en déplacement, bâtiments) et aux événements à risque (pandémie mondiale, terrorisme, catastrophes naturelles, conditions météorologiques, risques sanitaires) pour obtenir un récapitulatif global et visuel de la situation opérationnelle, ce qui permettra à l'entreprise de transformer par voie numérique la façon dont elle évalue les menaces, y apporte une réponse coordonnée et évite les coûts et les effets sur la sécurité des personnes tout en assurant le maintien des opérations et la croissance malgré les risques.

« Vu la recrudescence d'événements critiques tels que la pandémie de COVID-19, nous sommes fiers de soutenir Röchling et leurs efforts de retour au travail présentiel en plus de les aider à optimiser leur temps de réaction moyen en cas de perturbations informatiques ou commerciales », a affirmé Javier Colado, vice-président directeur d'Everbridge à l'international. « Nous nous engageons à fournir une plateforme de gestion des événements critiques fiable, sécurisée et innovante, permettant de préserver la sécurité de l'entreprise et donnant la possibilité aux leaders de la résilience de garantir valeur et sécurité à leurs équipes présentes partout dans le monde. »

Plus de 5 400 organisations commerciales, gouvernementales et de soins de santé font actuellement confiance à la plateforme CEM d'Everbridge pour évaluer les menaces, surveiller le bien-être de leurs effectifs, communiquer rapidement des mises en garde, protéger leurs actifs et accélérer l'analyse de leur réponse opérationnelle.

« En tant que fabricant international de plastiques leader du secteur, le Groupe Röchling symbolise une étape très importante pour nous en termes d'adoption continue de notre plateforme CEM dans les pays germanophones », a ajouté Andreas Junck, directeur général d'Everbridge pour la région DACH. « Je me réjouis de collaborer avec Röchling, un acteur d'envergure internationale et champion du secteur, pouvant se targuer de près de 200 ans d'histoire et de réussite en Allemagne et dans le monde entier. »

Leader mondial de la gestion d'événements critiques et des avertissements publics, Everbridge et sa plateforme sont au service de plus de 650 millions de personnes dans le monde, ainsi que d'entreprises de premier plan figurant au classement Fortune 500, de villes, d'États, et de pays entiers.

À propos de Röchling

Le Groupe Röchling façonne l'industrie. Dans le monde entier. Et ce, depuis près de 200 ans. Grâce à nos plastiques développés pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous transformons le quotidien d'un grand nombre de personnes, que ce soit en allégeant les voitures, en rendant les emballages de médicaments plus sûrs ou en améliorant les applications industrielles. Notre effectif d'environ 11 500 personnes travaille là où se trouvent nos clients : sur 90 sites dans 25 pays. En 2019, nos trois secteurs d'activité ont généré un chiffre d'affaires annuel de 2,352 milliards d'euros.

Le secteur d'activité « Industrial » est spécialisé dans le développement de matériaux adaptés de façon optimale à chaque application. Nous développons et fournissons des produits personnalisés en plastique destinés à tous les secteurs industriels. Pour ce faire, nous disposons de la plus vaste gamme de matériaux thermoplastiques et composites. Nous livrons des produits semi-finis ou des composants usinés à nos clients.

Le secteur d'activité « Automotive » fait progresser la mobilité. Nos solutions de produits dans les domaines de l'aérodynamique, de la propulsion et du léger structurel permettent de relever des défis ambitieux. Nous ménageons l'environnement tout en améliorant l'expérience de conduite.

Le secteur d'activité « Medical » est le partenaire fiable de sociétés de premier plan à l'échelle mondiale lorsqu'il s'agit de fournir des composants, services et produits intelligents en plastique au secteur des soins de santé. Nous développons des solutions dans les domaines pharmaceutiques, chirurgicaux et interventionnels, ainsi que dans ceux du diagnostic et de la gestion des fluides.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.roechling.com

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG) est une entreprise mondiale de solutions informatiques fournissant des applications logicielles d'entreprise qui automatisent et accélèrent la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et le maintien des opérations (Keep People Safe and Businesses Runningtm). En cas de menaces à la sécurité publique telles que les situations impliquant des tireurs actifs, les attaques terroristes ou les conditions météorologiques extrêmes, ainsi qu'en cas d'incidents graves au sein de l'entreprise, comme des pannes informatiques, des cyberattaques ou d'autres événements tels que des rappels de produits ou des ruptures de la chaîne d'approvisionnement, ce sont plus de 5 400 clients à l'échelle mondiale qui s'appuient sur la plateforme de gestion d'événements critiques de la société pour rassembler et évaluer rapidement et efficacement les données relatives aux menaces, localiser les personnes à risque et les intervenants aptes à leur venir en aide, automatiser l'exécution de processus de communication prédéfinis grâce à la transmission sécurisée vers plus de 100 dispositifs de communication différents, et effectuer le suivi des progrès réalisés dans l'exécution des plans d'intervention. Everbridge est au service de huit des dix plus grandes villes américaines, neuf des dix plus grandes banques d'investissement aux États-Unis, 47 des 50 aéroports d'Amérique du Nord les plus fréquentés, neuf des dix plus importants cabinets internationaux de conseil, huit des dix plus grands constructeurs automobiles mondiaux, neuf des dix plus importants prestataires de soins de santé aux États-Unis, et sept des dix plus grandes entreprises technologiques au monde. Everbridge est basée à Boston et possède des bureaux dans vingt villes du monde entier. Pour de plus amples informations, consultez le site www.everbridge.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l'impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des mots tels que "s'attendre à, anticiper, devrait, penser, cibler, projeter, objectifs, estimer, potentiel, prédire, peut, pourra, pourrait, avoir l'intention", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer matériellement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées; notre rentabilité n'a pas été régulièrement constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ou la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité d'attirer, d'intégrer et retenir du personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, mais ne se limitent pas, à notre rapport annuel sur formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC le 28 février 2020. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge se dégage de toute obligation de mises à jour ou de révision de toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre. On ne saurait se fier à ces déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

