Programme Climat municipalités - Phase 2 - Près de 260 000 $ sont accordés pour l'aménagement d'infrastructures vertes dans le bassin versant du cours d'eau Urbain à Lachute

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Lachute pourra amorcer la réalisation de son projet de gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant du cours d'eau Urbain grâce à une aide financière de 259 000 $ accordée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

La Ville de Lachute, avec la participation de la MRC d'Argenteuil et l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord), pourra procéder à la première phase de son projet, laquelle consiste à implanter des infrastructures vertes en amont du bassin versant afin d'améliorer la capacité de rétention des eaux, de ralentir la vitesse des crues et de réduire les débits de pointe en aval. Ces infrastructures visent également à améliorer la biodiversité dans le bassin versant en bonifiant non seulement les services écologiques liés aux fonctions hydrologiques des milieux, mais également l'habitat d'espèces d'amphibiens et de poissons. Le secteur visé est composé des rues Urbain, Dupré, Laurier, Hughes et du chemin de la Grotte.

Rappelons que, depuis plus de 20 ans, la Ville de Lachute fait face à des problématiques d'écoulement d'eau de surface en aval du bassin versant du cours d'eau Urbain. Comme celui-ci est situé dans une zone résidentielle, près de l'hôpital régional, la situation entraîne l'érosion des berges de ce secteur résidentiel. L'urbanisation du secteur, qui remonte aux années 1970, a notamment modifié le tracé original du cours d'eau en le rendant rectiligne, ce qui a engendré une augmentation des débits de pointe, intensifiant ces problématiques.

L'efficacité des infrastructures vertes déployées sur deux ans sera mesurée, afin de déterminer si leur implantation permettra réellement une diminution des effets liés à des débits de pointe élevés à long terme et si elles peuvent être implantées ailleurs sur le territoire. La sensibilisation des acteurs aux différents modes de gestion des eaux pluviales ainsi que la promotion du projet seront réalisées en partenariat avec Abrinord.

Cette initiative de la Ville de Lachute fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En améliorant sa capacité de rétention des eaux sur son territoire par l'implantation d'infrastructures vertes, la Ville de Lachute contribue à protéger son milieu de vie tout en permettant à sa population d'être mieux adaptée face à l'impact des changements climatiques. Bravo pour cette initiative porteuse! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« La Ville de Lachute, sise au coeur d'une nature abondante, a compris l'importance de restaurer un ruisseau urbain pour favoriser la résilience de la population qui habite ce secteur aux aléas climatiques, particulièrement aux risques d'inondations. Les milieux rendent des services écologiques fondamentaux et constituent des éléments essentiels pour l'adaptation aux changements climatiques. Je félicite la Ville de Lachute et ses partenaires pour leur recours aux infrastructures vertes plutôt qu'à toute autre solution pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« La Ville de Lachute est heureuse de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour réaliser ce projet qui est demandé depuis de nombreuses années par les résidents riverains du cours d'eau Urbain. Il s'agit d'un projet novateur par son approche par bassin versant et non seulement axée sur le cours d'eau. Ainsi, nous sommes persuadés que les travaux auront un impact positif à long terme et qu'ils constituent un investissement dans l'amélioration de la qualité de vie des résidents de ce secteur. »

Carl Péloquin, maire de la Ville de Lachute

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet de parc de la Ville de Lachute a obtenu une subvention de 259 000 $ sur un coût total de 483 800 $.

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : http ://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

