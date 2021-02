KymetaTM étend ses solutions de nouvelle génération en lançant le terminal u8 GOV et la mallette u8 GO





Kymeta (www.kymetacorp.com) - la société de communication qui rend le mobile global - a annoncé aujourd'hui l'expansion et la disponibilité de son produit KymetaTM u8, incluant le terminal u8 GOV de Kymeta avec un modem iDirect 950mp intégré et le terminal transportable u8 GO. Les terminaux u8 GOV de Kymeta sont conçus pour répondre aux besoins des gouvernements, et pour être utilisés dans un cadre militaire ou commercial spécialisé.

Le terminal u8 GOV comprend un module FIPS, 140-2 de niveau 3 TRANSEC et répond aux demandes des utilisateurs tactiques dans des scénarios nécessitant une connectivité sécurisée des données, de la voix et de la vidéo dans des applications militaires, gouvernementales et autres applications hautement mobiles où une réponse rapide est nécessaire. Le terminal u8 GOV couvre toute la bande Ku et est disponible dès aujourd'hui en tant que produit clés en main doté d'un modem satellite, d'un modem cellulaire et de capacités SD-WAN. Il est conforme aux exigences de sécurité en vigueur telles que définies par le National Institute of Standards and Technology (NIST).

« Les solutions de Kymeta répondent aux besoins critiques des militaires, des premiers intervenants et des clients commerciaux en fournissant une connectivité permanente pour les plateformes mobiles, rendant les communications au cours des déplacements plus fluides et plus fiables que jamais », a déclaré Rob Weitendorf, vice-président du développement commercial chez Kymeta.

Également disponibles dès aujourd'hui, les terminaux transportables u8 GO sont proposés dans plusieurs configurations, y compris les terminaux ODU, Commercial et GOV, et peuvent être transportés en toute sécurité grâce à une mallette de transport renforcée et robuste qui assure leur protection. Ils sont fournis avec une fixation au véhicule intégrée pour faciliter les communications pendant les repos (communications on the pause, COTP) ainsi que les communications lors des déplacements (communications on-the-move, COTM). Cette configuration transportable, facilement maniable et idéale pour les déploiements rapides, a été testée par rapport aux normes de transport militaires, notamment MIL-STD-810H, Transit Drop, Transportation Shock et Loose Cargo Vibration. Le terminal u8 GO est fourni avec une alimentation extérieure de type CA/CC et prend en charge les communications pendant les repos (COTP) avec un mécanisme d'inclinaison à 25 degrés. Il peut par ailleurs être monté sur un véhicule pour un déploiement facile s'adaptant à une multitude de cas d'utilisation.

Les solutions Kymeta u8, qui incluent désormais également le terminal u8 GOV et la mallette transportable u8 GO, offrent une solution de connectivité complète pour les communications lors des déplacements (COTM) et les réseaux lors des déplacements (networks-on-the-move, NOTM), vous permettant d'en bénéficier quand et là où vous en avez le plus besoin. Le terminal u8, doté de la technologie révolutionnaire de direction de faisceau électronique définie par logiciel de Kymeta, est discret et facile à monter sur les véhicules et les bateaux. Les solutions u8 clés en main sont disponibles dans plusieurs configurations de terminaux, permettant aux clients de disposer exactement du matériel, des logiciels et de la connectivité dont ils ont besoin.

Kymeta a lancé son antenne, son terminal et ses services de nouvelle génération au quatrième trimestre 2020, et a reçu une réponse extrêmement positive de la part de l'industrie. Kymeta Connecttm, le terminal u8 associé aux services de connectivité hybride satellite-cellulaire de Kymeta, transforme l'achat et la consommation des données mobiles grâce à un abonnement mensuel tout compris, incluant matériel, connectivité et services. Le Kymeta u8 est au niveau mondial la seule antenne à panneau plat pilotée électroniquement disponible dans le commerce bâtie spécifiquement pour la mobilité et conçue pour les besoins des militaires, des premiers intervenants et des clients commerciaux.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, et des services sur mesure axés sur le client qui répondent aux exigences de mission de ces clients, et même les dépassent. Ces solutions, combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connecttm, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

