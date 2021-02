Les manufacturiers innovants de Québec : des acteurs clés pour planifier la relance économique





Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde 792 500 $ pour aider trois entreprises manufacturières à croître et à améliorer leur productivité.

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie manufacturière jouera un rôle significatif dans le cadre de la relance économique. C'est un secteur d'activité d'importance qui permet de maintenir et stimuler l'économie. Toutefois, depuis plusieurs années, les entreprises manufacturières doivent faire preuve d'adaptabilité et de créativité pour transformer leurs façons de faire.

Aujourd'hui, elles se doivent aussi d'être résilientes pour relever les défis engendrés par la COVID-19. Les investissements en ressources monétaires, matérielles et humaines requis pour amorcer le virage technologique sont souvent considérables. Que ce soit pour la mise en place d'une usine intelligente, l'automatisation ou la robotisation, le gouvernement du Canada répond présent pour appuyer les entreprises dans leurs projets de modernisation afin de créer des emplois de qualité pour les Canadiennes et les Canadiens.

Soutenir les PME manufacturières dans leurs efforts de modernisation

Dans cette optique, Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui des appuis financiers à M2S Électronique ltée, Usitech Précision inc. et SiliCycle inc.

L'aide accordée dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation se détaille comme suit :

M2S Électronique, 500 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir une nouvelle ligne d'assemblage automatique comprenant divers équipements, tels qu'un robot d'insertion et un équipement d'inspection visuelle. Ce projet, qui vise la croissance de l'entreprise par la fabrication de solutions novatrices, mènera à la création d'un emploi.

Usitech Précision, 250 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'implanter des équipements spécialisés à commandes numériques de type CNC. Ce projet, qui vise l'amélioration de la productivité de l'entreprise, mènera à la création de 3 emplois.

SiliCycle, 42 500 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise de couvrir les frais d'installation et de mise en marche d'un troisième réservoir dédié à la production de désinfectant à mains. Ce projet, qui vise à accroître la capacité de production de l'entreprise, mènera à la création de 4 emplois.

L'industrie manufacturière contribue de façon importante à la croissance économique du Québec en plus de fournir de nombreux emplois. Elle représente un maillon essentiel du développement économique régional. Avec ce soutien, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie en vue de rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières de Québec. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous continuons à travailler avec les manufacturiers innovants pour leur donner les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des travailleurs et des régions du Québec. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, ils peuvent miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour stimuler l'économie locale et créer de bons emplois dans leur région. Ainsi, nos entreprises manufacturières sont en meilleure position pour préparer la relance post-COVID-19. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Au Québec, le secteur de la fabrication compte 13 700 entreprises qui emploient 447 750 travailleurs, et dont les ventes totalisent 169 milliards de dollars canadiens par année. Il génère 14 % du produit intérieur brut et 82 % des exportations de biens du Québec.

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

