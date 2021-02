Daniel Kagan promu président de Scientist.com





Scientist.com, la plus importante place de marché du secteur de la santé, pour la recherche en sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui la promotion de Daniel Kagan, PhD, au poste de président. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Dan lancera et développera la nouvelle plateforme biotech-as-a-serviceTM (BaaS) alimentée par l'IA de Scientist.com, et continuera de diriger les opérations ainsi que les efforts de partenariat stratégique de la société.

« Dan a joué un rôle crucial dans l'ascension rapide de Scientist.com ces six dernières années, en touchant la quasi-totalité des aspects de l'organisation », a déclaré Kevin Lustig, PhD, PDG de Scientist.com. « Son leadership exceptionnel, sa vision clairvoyante et son éthique de travail légendaire aident l'entreprise à prendre des mesures très importantes dans le cadre de sa mission consistant à dynamiser les scientifiques, ainsi qu'à soigner toutes les maladies humaines d'ici 2050. »

Dan a rejoint Scientist.com en 2013 après avoir obtenu un PhD primé du programme de bioingénierie des centrales électriques de l'UC San Diego. En tant que vice-président de la recherche, puis en tant que directeur d'exploitation de la société, il a joué un rôle clé dans le positionnement de Scientist.com en tant que société privée enregistrant la croissance la plus rapide du pays (culminant à la 9e position du classement Inc. 500 en 2018). Sous sa direction, le chiffre d'affaires en glissement annuel a augmenté pendant 73 mois consécutifs, passant de 11 millions USD en 2015 à 265 millions USD en 2020. Dan a également travaillé sans relâche pour établir une culture axée sur le dynamisme, la solidarité et le travail, qui constitue l'ingrédient secret de la réussite de l'entreprise. Son engagement consistant à encourager et à développer un nouveau leadership chez Scientist.com a permis d'enregistrer un très faible roulement de personnel. Illustration de ses efforts, la société a été récompensée par le magazine Inc. en 2018 et 2019 parmi les « Meilleurs environnements de travail d'Amérique ».

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l'industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l'ensemble du processus d'approvisionnement en matière de R&D, fait économiser du temps et de l'argent, réduit les risques et donne accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com gère des places de marché d'entreprises privées pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, plus de 80 sociétés de biotechnologie, la Biotechnology Innovation Organization (BIO), et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.

Retrouvez Scientist.com sur les médias sociaux : LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 14:30 et diffusé par :