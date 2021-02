Une enquête de la GRC et de l'ASFC mène à l'arrestation de six personnes et au démantèlement d'un vaste réseau de traite de personnes





HAMILTON, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Un certain nombre de personnes comparaîtront devant le tribunal le 8 mars 2021 pour faire face à des accusations découlant d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relativement à la traite de personnes.

En octobre 2018, le détachement régional de la GRC à Hamilton-Niagara et la division régionale de l'ASFC pour le sud de l'Ontario ont entrepris une enquête conjointe sur la présumée traite de personnes par un groupe d'individus facilitant l'entrée de ressortissants étrangers du Mexique au Canada, spécifiquement en Ontario et au Québec. Ces derniers sont entrés au pays en tant que visiteurs, en passant par l'aéroport international Pearson de Toronto, l'aéroport international John C. Munro de Hamilton et l'aéroport international Montréal-Trudeau. L'enquête a révélé que ces personnes décrochaient illégalement des emplois dans différents secteurs d'activité - surtout dans la région de Hamilton-Niagara - par l'entremise d'agences de placement exploitées par des membres du groupe qui avaient facilité leur entrée au Canada. Les ressortissants étrangers étaient exploités par les membres du groupe et leurs entreprises respectives. On retrouve parmi ces agences Nora Services, exploitée par Nora Rivera Franco, Trillium Management, exploitée par Christian Vitela et Bryan Enterprise Agency, exploitée par Miurel Bracamonte.

En juillet et septembre 2019, la GRC et l'ASFC, en collaboration avec le service de police de Hamilton, ont exécuté un total de huit mandats de perquisition dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario; sept autres à Hamilton et un à Milton. Ces perquisitions ont révélé qu'environ 80 ressortissants étrangers étaient soumis à des conditions d'hébergement inférieures aux normes : de nombreuses personnes dormaient sur des matelas à même le sol et le logement était infesté de punaises de lit, de coquerelles et d'autres parasites.

À la suite de l'enquête, les six personnes suivantes ont été inculpées :

Christian Vitela (33 ans), de Milton, en Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants : traite de personnes (9 chefs) et trafic d'avantages matériels, en infraction au Code criminel;





Mario Roca Morales (47 ans), de Hamilton, en Ontario, inculpé de traite de personnes (8 chefs) et de trafic d'avantages matériels, en infraction au Code criminel;





Cheang Kim (60 ans), de Hamilton, en Ontario, inculpé de traite de personnes (3 chefs) et de trafic d'avantages matériels, en infraction au Code criminel;



Miurel Bracamonte (43 ans), de Hamilton, en Ontario, inculpée de traite de personnes (4 chefs) et de trafic d'avantages matériels, en infraction au Code criminel;





Nora Rivera Franco (36 ans), de Hamilton, en Ontario, inculpée de traite de personnes (5 chefs) et de trafic d'avantages matériels, en infraction au Code criminel;





Myriam Vitela (55 ans), de Hamilton, en Ontario, inculpée de traite de personnes (5 chefs) et de trafic d'avantages matériels, en infraction au Code criminel.

Ces personnes doivent comparaître au palais de justice John Sopinka, situé au 45, Main Street East, à Hamilton, en Ontario. La GRC et l'ASFC poursuivent leur enquête et d'autres accusations pourraient être portées.

« Cette enquête montre à quel point la GRC travaille efficacement avec ses organismes partenaires pour lutter contre la criminalité et assurer la sécurité de tous nos citoyens. L'enquête a démontré qu'un groupe de personnes exploitaient des ressortissants étrangers, en plus de manipuler nos systèmes et nos processus d'immigration à des fins personnelles et lucratives. J'aimerais aussi remercier l'ASFC, la direction des services aux victimes du service de police de Hamilton, Ontario Victim Services, la Ville de Hamilton, le service de police de Hamilton, la Police provinciale de l'Ontario, le service de police régional d'Halton, le service de police régional de Peel, le service de police régional de Niagara, le service de police régional de Waterloo, le programme Ontario au travail, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). L'aide de tous nos partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux dans le cadre de cette enquête en a assuré le succès, en priorisant la santé et la sécurité des ressortissants étrangers et de la collectivité. »

- Ann Koenig, officière responsable du détachement régional de la GRC à Hamilton-Niagara

« Cette enquête démontre l'efficacité de la collaboration entre l'ASFC et ses partenaires des forces de l'ordre pour prévenir les activités illégales dans nos collectivités. Ces partenariats sont essentiels au succès de l'Agence en ce qui concerne l'amélioration des efforts d'application de la loi et de renseignement. »

- Linda Robertson, directrice (a), division des opérations relatives à l'exécution de la loi et au renseignement pour la région du sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité dans nos collectivités; cependant, votre vigilance et vos observations de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats.

Si vous détenez des informations sur des ressortissants étrangers employés illégalement, veuillez appeler à la ligne téléphonique de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

Si vous souhaitez signaler des activités criminelles observées dans votre région, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la division ontarienne de la GRC (au 1 800 387-0020) ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1 800 222-8477.

