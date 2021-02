Le gouvernement du Canada soutient les entreprises autochtones au Québec





Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde près de deux millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs autochtones, créer des emplois et maximiser les possibilités.

WENDAKE, QC, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les projets de développement menés par les communautés aident à construire des communautés plus saines et plus durables tout en favorisant la création de bons emplois et la prospérité économique à long terme. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les individus et les communautés des Premières Nations, Inuit et Métis pour soutenir la recherche de débouchés économiques et accroître la participation des Autochtones à l'économie canadienne dans son ensemble.

Fortes d'un important bassin de relève entrepreneuriale, les communautés autochtones présentent un potentiel indéniable sur le plan du développement économique régional. Pour favoriser leur croissance et leur compétitivité, il faut créer un environnement entrepreneurial qui répond à leurs besoins. Dans cette optique, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé des contributions financières totalisant 1 823 744 $ en appui à cinq projets visant le développement de l'entrepreneuriat autochtone au Québec.

Appui ciblé à l'entrepreneuriat autochtone

Cette aide financière accordée par DEC permettra de soutenir diverses initiatives menées par des communautés, des entreprises et des organisations des Premières Nations au Québec. Elle contribuera à stimuler le développement économique dans les communautés des Premières Nations dans toutes les régions du Québec. Par exemple, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador pourra offrir un service d'accompagnement technique aux entreprises et organismes des Premières Nations dans la province. De plus, ce financement renforcera et soutiendra les entreprises et les entrepreneurs au sein de la Nation Anishnabe du Lac Simon et des communautés atikamekw de Manawan, Opitciwan et Wemotaci.

Les investissements annoncés appuieront également des projets locaux comme la reconstruction des infrastructures de la station-service et du dépanneur de la Widjikiwe Holdings Corp à Timiskaming et le démarrage des activités de fabrication de produits forestiers et médicinaux traditionnels autochtones d'Akua Nature inc., à Mashteuiatsh.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour assurer leur pleine contribution et participation à la prospérité économique du pays et qu'elles bénéficient des mêmes possibilités que la population allogène. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de cet engagement pour une croissance durable et inclusive pour tous.

Citations

« Nous vivons une époque où nous devons repenser la façon dont nous appuyons le développement économique afin qu'il devienne plus inclusif et durable. La perspective autochtone constitue une indéniable source d'inspiration pour trouver de nouvelles voies à une prospérité pour tous. Soutenir l'entrepreneuriat autochtone est une priorité pour le gouvernement du Canada. En créant de bons emplois et en participant à la diversification de l'économie régionale, les entrepreneurs des Premières Nations font rayonner leur savoir-faire partout au pays et même à l'extérieur de nos frontières. »

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs et ministre des Services aux Autochtones

« Partout au pays, les entrepreneurs participent à la vitalité économique de nos communautés en créant de bons emplois. Appuyer les communautés autochtones au Québec à prendre le chemin de l'entrepreneuriat contribue à une croissance inclusive de notre économie régionale et la positionne sur la voie de la prospérité future. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME et nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour que l'on puisse revenir encore plus forts qu'auparavant. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Le 9 août 2020, dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones, le gouvernement du Canada annonçait des investissements de plus de 4 millions de dollars en soutien à 18 projets autochtones au Québec.

annonçait des investissements de plus de 4 millions de dollars en soutien à 18 projets autochtones au Québec. L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC et du Programme de développement économique du Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

