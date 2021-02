Programme Climat municipalités - Phase 2 - Plus de 550 000 $ sont accordés à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour aménager six plateformes de transport durable





QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 552 758 $ à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (REGIM) pour qu'elle rende l'offre de mobilité durable des municipalités qu'elle dessert plus accessible.

Le projet, d'une durée de trois ans, prévoit l'élaboration d'un plan de mobilité durable en mode participatif avec les acteurs locaux, puis la création de six plateformes (hubs) de mobilité durable, soit un par MRC de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

En plus de ces lieux stratégiques de mobilité durable, les citoyens pourront utiliser un guichet électronique unique de mobilité qui facilitera l'accès aux modes de transport durable tels que le transport en commun, l'autopartage, le covoiturage, le vélopartage et les services liés à l'électrification des transports.

Des outils seront également conçus afin de renforcer les capacités de gouvernance des élus et des employés municipaux en matière de mobilité durable. Des activités de formation et de concertation contribueront à sensibiliser les acteurs locaux à l'importance de prendre de nouvelles habitudes en matière de mobilité, notamment en raison de l'impact important du secteur des transports sur les changements climatiques.

Cette initiative de la REGIM fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

« Les municipalités locales et régionales jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En créant ces infrastructures pour le changement de pratiques en transport, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine poursuit les actions innovantes et dynamiques qui font sa renommée tout en permettant à la population de la région de participer à la lutte contre les changements climatiques. Bravo pour cette initiative porteuse! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Au Québec, le transport collectif régional fait face à des défis de taille. C'est le cas pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, qui doivent assurer des services de transport à leurs citoyens. L'accès aux établissements de santé et de loisirs ainsi qu'aux lieux d'emploi et d'éducation est essentiel. Le projet de la REGIM permettra d'offrir cette mobilité sur le territoire de façon efficace. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Élaborer un plan de mobilité durable nous permettra d'adapter l'offre de services de transport aux particularités du territoire gaspésien et madelinot. L'approche choisie aura pour effet de mobiliser les acteurs locaux dès le début du projet, et ce, pour favoriser l'émergence de solutions innovantes en faisant appel à l'intelligence collective des usagers. Nous croyons que ce projet aura un impact considérable sur l'accès aux différents modes de transport durable ainsi que sur la mobilité des citoyens. Nous sommes très fiers de réaliser un tel

projet! »

Marie-Andrée Pichette, directrice générale de la REGIM

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

La REGIM a obtenu une subvention de 552 758 $ sur un coût total de 837 198 $.

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

