Programme Climat municipalités - Phase 2 - Un million de dollars est accordé pour appuyer un projet de protection des berges dans la baie de Tadoussac

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2, le gouvernement du Québec accorde une aide financière d'un million de dollars à la Municipalité du village de Tadoussac pour qu'elle expérimente une nouvelle technique de protection de ses berges.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Le projet pilote consistera en la recharge d'une section de plage à l'aide de gravier et de sable. L'efficacité du concept sera ensuite évaluée pour ajuster, au besoin, les matériaux utilisés, et la solution sera appliquée à toute la baie de Tadoussac afin de contenir efficacement l'érosion des berges.

En effet, depuis une quinzaine d'années, Tadoussac subit durement les impacts des changements climatiques dans sa baie. La hausse du niveau de la mer, combinée à l'augmentation de la récurrence et de l'intensité des évènements météorologiques extrêmes, contribuerait à l'érosion du pied de la falaise. De plus, la disparition graduelle des glaces de mer accroît indirectement le choc des vagues sur les zones côtières, et l'importante dégradation des murs de protection a entraîné un affaissement de la plage et d'importants glissements de terrain.

La méthode de protection choisie a le potentiel d'améliorer significativement la résilience de la côte face à de fortes tempêtes et à la montée du niveau moyen de l'eau dans un contexte de changements climatiques. Elle constitue également une réponse durable aux problèmes ciblés puisque les plages représentent des infrastructures nettement plus résilientes que les enrochements ou les murs de béton.

En plus de préserver l'aspect naturel de la baie et de ne pas affecter les plages avoisinantes, le projet de protection permettra aux résidents et touristes de conserver leur accès à la plage de Tadoussac. Cette initiative de la Municipalité du village de Tadoussac fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En appliquant une technique novatrice pour préserver ses berges, la Municipalité du village de Tadoussac fait le nécessaire pour diminuer de manière judicieuse et efficace l'impact des changements climatiques dans sa baie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Tadoussac jouit d'une richesse naturelle enviable, un atout précieux qui motive la Municipalité à déployer tous les efforts nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Elle a donc décidé d'intervenir avec une solution intégrée qui pourra être réalisée en harmonie avec son paysage naturel. Bravo pour cette admirable idée! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La baie de Tadoussac, par son lien avec notre histoire et son appartenance au club sélect des plus belles baies du monde, mérite qu'on la protège et la préserve pour les générations futures. Grâce à ce soutien, nous pourrons mettre en oeuvre une réponse aux défis posés par l'érosion des berges. »

Charles Breton, maire de la Municipalité du village de Tadoussac

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$ provenant du Fonds vert. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet de recharge de plage de la Municipalité du village de Tadoussac a obtenu une subvention de 1 000 000 $ sur un coût total de 1 415 639 $.

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : http ://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

