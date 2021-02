Mise à jour d'Alerte COVID pour faciliter l'évaluation de son efficacité en matière de réduction de la transmission de la COVID-19





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Pendant que nous faisons toujours face aux effets sanitaires et économiques de la pandémie, nous devons travailler ensemble pour contenir le virus. Des millions de Canadiennes et de Canadiens téléchargent et utilisent l'application gratuite Alerte COVID afin de prévenir la transmission de la COVID-19.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, annoncent aujourd'hui que l'application Alerte COVID sera mise à jour, pour mesurer son taux d'adoption, son rendement et son efficacité en matière de réduction de la transmission de la COVID-19. Ceci s'effectuera par le recueil d'autres données tout en conservant de robustes mesures de protection de la vie privée et de confidentialité.

Alerte COVID recueillera des données agrégées concernant :

le nombre d'utilisateurs actifs et de téléchargements par province et par territoire;

le nombre de notifications d'exposition envoyées;

le nombre d'utilisateurs qui saisissent un code unique après réception d'une notification;

le rendement technique, pour veiller à ce que l'application fonctionne correctement.

Le respect des mesures de sécurité reste toujours au premier plan avec l'application, qui ne tient pas compte de l'emplacement géographique de l'utilisateur, et ne recueille pas de données personnelles sur ce dernier. On a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet du recueil de ses nouvelles données et l'on est satisfait des mesures de sauvegarde en place, qui continuera de protéger la vie privée des Canadiens.

Avec cette mise à jour, les nouvelles données seront recueillies et la collecte de données sera mise en oeuvre progressivement sur deux semaines, dès le 9 février. Faites une mise à jour de l'application et voyez pour vous-même comment Alerte COVID fonctionne à l'aide des statistiques des utilisateurs, qui seront publiées sur Canada.ca/AlerteCOVID au printemps 2021.

Le gouvernement du Canada examine et améliore continuellement l'application Alerte COVID. Les mises à jour se fondent sur les conseils de santé publique, les besoins des provinces et des territoires, la recherche sur les utilisateurs, la rétroaction et les mises à jour du cadre sous-jacent par Apple et Google.

Citations

« Grâce à ces nouvelles données de rendement, nous accordons toujours la priorité à la protection de la vie privée tout en renforçant notre compréhension de l'efficacité de l'application en matière de réduction de la transmission de la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Les mises à jour de cet outil numérique sûr et convivial nous aideront à mieux comprendre comment l'application contribue à ralentir la propagation de ce virus ainsi qu'à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Plus nous serons nombreux et nombreuses à utiliser l'application, plus elle sera efficace. J'encourage donc tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à contribuer à cet effort et à télécharger Alerte COVID dès aujourd'hui. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent télécharger gratuitement l'application Alerte COVID dans l'App Store ou le Google Play Store. En date du 9 février 2021, on a téléchargé l'application à plus de 6,1 millions de reprises.

Une fois que les utilisateurs ont téléchargé l'application, leurs téléphones envoient par Bluetooth des codes générés de manière aléatoire aux autres utilisateurs de l'application qui se trouvent à environ deux mètres d'eux. S'ils obtiennent un résultat de dépistage du virus positif, les utilisateurs peuvent choisir de téléverser leurs codes aléatoires dans un serveur central situé au Canada . Une fois téléversés, les codes aléatoires sont stockés sur le serveur pendant 15 jours, après quoi ils sont automatiquement supprimés.

. Une fois téléversés, les codes aléatoires sont stockés sur le serveur pendant 15 jours, après quoi ils sont automatiquement supprimés. Depuis le lancement de l'application en juillet 2020, plus de 18?500 personnes ont volontairement téléchargé leur clé à usage unique afin d'aviser les personnes à proximité de leur résultat de dépistage positif de COVID-19.

Le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 a été formé pour veiller à ce que l'application soit conforme aux normes les plus élevées par rapport aux résultats pour la santé publique, au respect de la vie privée et à la technologie. Les membres du Conseil reflètent la diversité régionale ainsi que culturelle du Canada et possèdent une vaste gamme d'expertises, notamment en santé, en respect de la vie privée, en gouvernance des données, en sciences et en innovation. Leurs conseils guident la mise en oeuvre et le déploiement de l'application.

et possèdent une vaste gamme d'expertises, notamment en santé, en respect de la vie privée, en gouvernance des données, en sciences et en innovation. Leurs conseils guident la mise en oeuvre et le déploiement de l'application. BlackBerry et le Centre canadien pour la cybersécurité ont procédé à une évaluation de sécurité approfondie de l'application avant son lancement. Toutes les données fournies à l'application sont protégées et stockées en toute sécurité.

L'application Alerte COVID est le fruit d'une collaboration entre Santé Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' Ontario . Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement).

, le Service numérique canadien et les Services numériques de l' . Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement). Pour remplir l'engagement du gouvernement à faire preuve d'ouverture et de transparence, le Service numérique canadien rend publics sur Github ses travaux de développement et d'essai de l'application.

On recommande aux Canadiens de faire des mises à jour du système d'exploitation régulièrement afin de s'assurer qu'ils ont les plus récentes fonctionnalités et que l'application donne un rendement optimal, et de vérifier l'application pour savoir s'ils ont reçu des avis d'exposition.

L'application Canada COVID-19 est un autre outil numérique qui aide les Canadiennes et les Canadiens. Elle permet aux utilisateurs d'effectuer le suivi de leurs symptômes, de recevoir les dernières mises à jour et d'accéder à des ressources fiables.

Liens connexes

Téléchargez Alerte COVID dès maintenant

Examen des mesures de respect de la vie privée de l'application de notification d'exposition Alerte COVID

Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 14:00 et diffusé par :