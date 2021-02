Le gouvernement du Canada appuie l'utilisation de nouvelles sources d'énergie verte dans les communautés autochtones et nordiques, la lutte contre les changements climatiques et la création d'emplois





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires afin de réduire la dépendance des communautés du Nord au diesel pour le chauffage et l'électricité en augmentant le recours à des sources locales d'énergie renouvelable et en améliorant l'efficacité énergétique.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé que le programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord) en matière de chauffage et d'électricité a fourni 88?000 $ à Nihtat Energy Limited pour entreprendre une étude de préfaisabilité afin d'évaluer la viabilité de la mise au point de systèmes énergétiques collectifs alimentés à la biomasse, à Inuvik.



En appuyant l'industrie émergente de la biomasse dans le Nord, le gouvernement aide à créer des emplois locaux, à accélérer la transition vers l'énergie propre et à conserver les investissements dans le Nord en utilisant les ressources locales pour bâtir une économie régionale. Cela permettra de soutenir des communautés durables et plus saines dans tout le Nord et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi 20,4 millions de dollars dans 108 projets dans le cadre de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord) depuis sa création en 2016-2017 afin d'aider les communautés à réduire leur dépendance au diesel pour le chauffage et l'électricité. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de près de 700 millions de dollars qu'a pris le Canada afin d'aider les communautés rurales et éloignées à délaisser le diesel grâce à des programmes offerts par Ressources naturelles Canada et Infrastructure Canada.

Par l'entremise du plan climatique du Canada, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et les Autochtones à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la résilience aux changements climatiques et à soutenir la transition vers une économie axée sur la croissance propre.

Citations

«?Le gouvernement du Canada comprend l'importance de travailler en partenariat pour lutter contre les changements climatiques. En appuyant Nihtat Energy Limited dans ce projet, nous réduirons la dépendance des communautés du Nord au diesel pour le chauffage en augmentant l'utilisation des sources locales d'énergie renouvelable. Ce projet aura des retombées environnementales, sociales et économiques qui favoriseront des communautés nordiques plus saines et plus durables. Le véritable succès vient de l'habilitation des communautés dans leur prise de décision et du soutien de leur vision d'un avenir vert. Ces solutions et ces innovations doivent continuer à être menées par ceux qui travaillent à l'échelle locale.?»



L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« En soutenant l'avancement d'une énergie plus propre dans les communautés du Nord, notre gouvernement démontre son engagement envers un avenir plus durable pour les Territoires du Nord-Ouest. »

Michael McLeod, député pour les Territoires du Nord-Ouest

«?Nihtat Energy Ltd s'engage à continuer d'explorer des solutions de rechange en matière d'énergie propre pour le delta de Beaufort et à travailler avec d'autres organisations autochtones et intervenants du Nord pour créer des possibilités économiques durables, respectueuses de l'environnement et importantes dans le Nord.?»

Grant Sullivan

Président de Nihtat Energy Ltd

Faits en bref

Les programmes sur les changements climatiques de RCAANC ont permis des investissements de plus de 130 millions de dollars dans 615 projets distincts, dont 20,4 millions de dollars ont été versés par l'entremise d'ARDEC Nord.

L'étude de préfaisabilité de Nihtat Energy Limited permettra d'évaluer la viabilité de la mise au point de systèmes énergétiques collectifs alimentés à la biomasse, à Inuvik .

. La bioénergie de la biomasse est une solution de rechange renouvelable au mazout pour le chauffage des locaux.

Les systèmes de chauffage collectif sont un moyen efficace et économique de distribuer la chaleur d'un système centralisé de chauffage à chaudière à de multiples bâtiments et maisons.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation sur le Nord :

Twitter : @GouvCanNord

Facebook : GouvCan - Nord

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 13:30 et diffusé par :