Le gouvernement du Canada soutient l'utilisation d'énergies renouvelables de remplacement dans les communautés nordiques et autochtones





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires afin de réduire la dépendance au diesel pour le chauffage et l'électricité dans les communautés du Nord en augmentant l'utilisation des sources locales d'énergie renouvelable et en améliorant l'efficacité énergétique.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé un soutien financier de 95 000 $ dans le cadre de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (programme ARDEC Nord). Ce soutien sera versé à l'Institut de recherche Aurora, en collaboration avec Delta Enterprises, une entreprise appartenant à des Gwitch'in, pour étudier la possibilité de convertir les déchets de carton en granulés qui pourront servir comme matière première de biomasse pour chauffer les maisons et les entreprises à l'échelle d'Inuvik.

Le but consiste à construire une installation où l'on recyclera en granulés de chauffage jusqu'à 60 % du carton de la communauté qui irait autrement dans des sites d'enfouissement, ce qui permettrait d'augmenter l'approvisionnement en granulés de biomasse d'Inuvik et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour le chauffage.

En appuyant une nouvelle industrie de biomasse dans le Nord, le gouvernement aide à créer des emplois locaux, à se diriger vers une énergie propre et à garder les investissements dans le Nord par l'utilisation des ressources locales et la création d'une économie régionale. Le gouvernement favorise ainsi des communautés plus saines et plus durables dans le Nord.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de près de 700 millions de dollars qu'a pris le Canada pour aider les communautés rurales et éloignées à abandonner le diesel, par l'intermédiaire de programmes offerts par Ressources naturelles Canada et Infrastructure Canada.

Dans le cadre du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la résilience aux changements climatiques et à soutenir la transition vers une économie axée sur la croissance propre.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de collaborer avec l'Institut de recherche Aurora et à cet important projet d'énergie propre. Des idées domestiques novatrices, comme celle-ci, créeront des avantages sur les plans environnemental, social et économique et favoriseront des communautés plus saines et plus durables. La véritable réussite découle de l'habilitation des communautés et de leur vision d'un avenir propre et vert. Ce sont des idées du Nord et des solutions pour le Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Appuyer les habitants du Nord alors qu'ils développent des possibilités novatrices pour répondre aux besoins énergétiques est un investissement dans une économie plus saine et un climat plus sain. »

Michael McLeod, député pour les Territoires du Nord-Ouest

« Le soutien du gouvernement fédéral aux projets novateurs dans le Nord est accueilli favorablement par le Collège Aurora. Des partenariats comme celui-ci continueront de se multiplier à mesure que le Collège Aurora se transformera en université polytechnique, ce qui contribuera à la diversité économique des Territoires du Nord-Ouest et renforcera l'économie du savoir. Ce projet témoigne bien de l'ingéniosité du Nord qui permet de proposer des solutions uniques aux défis de cette région, d'une manière responsable et durable qui profite à l'économie, à l'environnement et aux collectivités du Nord. »

L'honorable RJ Simpson, Ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation

Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

La désintégration du carton dans le site d'enfouissement dégage du méthane, lequel a un potentiel de réchauffement de la planète de 21 fois celui du dioxyde de carbone.

Le recyclage du carton réduira la pression sur les sites d'enfouissement.

Dans le cadre des programmes de lutte contre les changements climatiques de RCAANC, plus de 130 millions de dollars ont été investis jusqu'à maintenant pour soutenir 615 projets uniques.

En date de septembre 2020, le programme ARDEC Nord a appuyé 108 projets à l'échelle du Nord canadien grâce à un investissement de plus de 20,4 millions de dollars.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 13:30 et diffusé par :