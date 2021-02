Les résidents de la Saskatchewan profiteront d'améliorations aux ponts, aux infrastructures d'eau et aux installations de loisirs





REGINA, SK, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et la Saskatchewan travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement. Les investissements dans les infrastructures de la Saskatchewan en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 13,6 millions de dollars pour 30 projets en Saskatchewan.

La population de la Saskatchewan bénéficiera de ces investissements grâce à divers projets, tels que : le remplacement de ponts en milieu rural, afin de renforcer la capacité d'offrir des services et d'assurer la circulation des biens sur le réseau de transport local, l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, afin de positionner les collectivités pour l'avenir, la mise hors service de sites d'enfouissement, afin d'aider à protéger l'environnement, ainsi que l'amélioration d'installations de loisirs pour diverses activités sportives et autres types d'activités.

Fournir des infrastructures fiables et durables aux collectivités constitue une priorité commune pour les deux gouvernements. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 6,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan alloue plus de 6,9 millions de dollars aux projets.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de la Saskatchewan afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province.

« Ce n'est qu'en collaborant avec tous les ordres de gouvernement que nous pourrons relever les défis auxquels sont confrontées les collectivités rurales du Canada, surtout en cette période de pandémie. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 6,7 millions de dollars pour améliorer des installations récréatives, des ponts en milieu rural, ainsi que des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans toute la Saskatchewan. En investissant dans des projets de ce genre, nous contribuons à rendre nos collectivités plus fortes et plus compétitives et nous contribuons à la reprise économique de notre pays. Non seulement ces projets essentiels contribueront à créer des emplois bien rémunérés pendant la phase de construction, mais ils auront des retombées durables pour les résidents et les entreprises pendant de nombreuses années. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 715 millions de dollars dans plus de 375 projets d'infrastructure en Saskatchewan afin de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie. Pour aider les collectivités mal desservies à accéder aux services à large bande, nous avons également investi plus de 27 millions de dollars dans six projets dans la province, ce qui permettra de brancher plus de 44 000 foyers à Internet haute vitesse. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le gouvernement de la Saskatchewan investit dans l'infrastructure pour renforcer les collectivités et stimuler l'économie, alors que les gens de notre grande province travaillent ensemble pour relever les défis de la COVID-19. Un financement provincial de plus de 6,9 millions de dollars aidera ces 30 projets d'infrastructure à devenir réalité. Ils amélioreront la qualité de vie et aideront à continuer de bâtir une Saskatchewan forte. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Infrastructure Canada a investi plus de 715 millions de dollars dans plus de 375 projets d'infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Les résidents de la Saskatchewan profiteront d'améliorations aux ponts, aux infrastructures d'eau et aux installations de loisirs

Le financement conjoint fédéral et provincial accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra le financement de 13 projets d'amélioration de ponts, de 11 projets des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et de 6 projets d'infrastructures de loisirs en Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,7 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement de la Saskatchewan, plus de 6,9 millions. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à près de 10 millions de dollars. Au total, cet investissement combiné dans les infrastructures s'élève à plus de 23 millions de dollars.

Projets d'amélioration de ponts financés dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/

autre Municipalité rurale

d'Antler no 61 Remplacement du

pont Lamotte Remplacer le pont existant

par un nouveau pont en

acier et en béton préfabriqué

pour prolonger la durée de vie

du passage 124 988 $ 250 012 $ 375 000 $ Municipalité rurale

de Brock no 64 Remplacement du

pont de la section 604 Remplacer le pont existant

par un nouveau pont en acier

et en béton préfabriqué 166 650 $ 333 350 $ 700 000 $ Municipalité rurale

de Clayton no 333 Remplacement du

pont de la route de la

section 753 du CTP Procéder au démantèlement

et à l'enlèvement de la

structure existante, à l'installation

d'une nouvelle sous-structure

et d'une nouvelle superstructure

et construire les culées et les

approches du pont 166 650 $ 333 350 $ 1 175 000 $ Municipalité rurale

de Clayton no 333 Remplacement du

pont du chemin c

ommémoratif Dyck Procéder au démantèlement et

à l'enlèvement de la structure

existante, à l'installation d'une

nouvelle sous-structure et d'une

nouvelle superstructure et

construire les culées et les

approches du pont 166 650 $ 333 350 $ 1 175 000 $ Municipalité rurale

de Kelvington no 366 Remplacement du

pont de Salkeld Remplacer le pont existant

par un nouveau pont en acier

et en béton préfabriqué.

Procéder au démantèlement

et à l'enlèvement de la structure

existante, à l'installation d'une

nouvelle sous-structure et

superstructure en acier et/ou

en béton et construire les approches d

u pont 124 988 $ 250 012 $ 375 000 $ Municipalité rurale

de Keys no 303 Remplacement du

pont principal Remplacer le pont existant par

une série de nouveaux

ponceaux en acier. Procéder au

démantèlement et à l'enlèvement d

e la structure existante et installer

de nouveaux ponceaux en acier 64 160 $ 128 340 $ 192 500 $ Municipalité rurale

de Keys no 303 Remplacement du

pont Newberg Remplacer le pont existant par

une série de nouveaux ponceaux

en acier 60 494 $ 121 006 $ 181 500 $ Municipalité rurale

de Laurier no 38 Remplacement du

pont Eugène Remplacer le pont en bois sur

un affluent sans nom de la rivière

Long Creek par des ponceaux en

acier de grand diamètre 45 829 $ 91 671 $ 137 500 $ Municipalité rurale

de Laurier no 38 Remplacement du

pont de l'ARAP Remplacer le pont en bois sur la

rivière Roughbark Creek par des

ponceaux en acier de grand diamètre 41 246 $ 82 504 $ 123 750 $ Municipalité rurale

de Laurier no 38 Remplacement du

pont Todd's Remplacer le pont en bois sur la

rivière Long Creek par des

ponceaux en tôles ondulées

galvanisées de grand diamètre 36 663 $ 73 337 $ 110 000 $ Municipalité rurale

de Lomond no 37 Remplacement du

pont de la rivière Souris Remplacer le pont existant par un

nouveau pont en acier et en béton

préfabriqué. Procéder au démantèlement

et à l'enlèvement de la structure existante,

à l'installation d'une nouvelle sous- structure et superstructure en acier et/ou

en béton et construire les approches

du pont 166 650 $ 333 350 $ 1 025 000 $ Municipalité rurale

de Silverwood no 123 Remplacement du

pont de la section 703 Remplacer le pont existant par un

nouveau pont en acier et en béton

préfabriqué 166 650 $ 333 350 $ 500 000 $ Municipalité rurale

de Wood River no 74 Remplacement du

pont Pinto Rénover le pont et en remplacer

une partie 166 650 $ 333 350 $ 1 000 000 $ Total des fonds fédéraux, provinciaux et municipaux/autres 1 498 268 $ 2 996 982 $ 6 570 250 $

* Le projet de remplacement du pont de la section 703 de la municipalité rurale de Silverwood no 123 est partiellement financé par le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence.

Projets des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées financés dans le cadre du volet Infrastructures vertes

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/

autre Ville de

Humboldt Administration régionale

de la gestion des déchets

de Carlton Trail -

Désaffectation de

l'installation de gestion

des déchets du district Réaliser une étude de faisabilité

sur le drainage du site et

désaffecter le site

d'enfouissement actif en

construisant un revêtement

final en argile 85 768 $ 71 467 $ 57 186 $ Municipalité

rurale de Barrier

Valley no 397 Expansion de la lagune

d'Archerwill Agrandir le système de

lagunage en ajoutant une cellule

primaire et une cellule secondaire

pour traiter les effluents de la

municipalité rurale et du village

d'Archerwill 353 200 $ 294 304 $ 235 496 $ Ville de

Dalmeny Modernisation de la station

de pompage et du réservoir

d'eau Moderniser la station de pompage

pour assurer une distribution fiable

de l'eau traitée. Construire un

nouveau bâtiment de pompage

d'eau doté d'un réservoir de

stockage en béton sous le niveau

du sol 1 344 928 $ 1 120 661 $ 896 731 $ Localité de

Hague Fermeture de la décharge

municipale Fermer officiellement et déclasser

la décharge existante 258 623 $ 215 498 $ 172 437 $ Village de

Borden Modernisation de la station

de relevage des eaux usées Remplacer les pompes existantes

et effectuer des mises à niveau

du système électrique et des

travaux connexes 100 813 $ 84 002 $ 67 217 $ Village de

Consul Modernisation de la station

de traitement de l'eau Installer un système de filtration

par membrane et les fondations

du bâtiment de traitement des eaux

et effectuer les travaux de mécanique,

de tuyauterie, d'électricité et de

structure associés 390 000 $ 324 968 $ 260 032 $ Village de

Holdfast Modernisation de la station

de traitement de l'eau Moderniser la station de traitement

de l'eau, remplacer une conduite

d'eau brute et effectuer les travaux de

tuyauterie, de mécanique et

d'électricité associés 277 350 $ 231 102 $ 184 923 $ Village de

Kenaston Modernisation du poste

de remontée Procéder à diverses améliorations du

poste de remontée existant 174 200 $ 145 152 $ 116 148 $ Village de

Théodore Modernisation de la station

de traitement de l'eau Installer un système d'osmose

inverse avec prétraitement et effectuer

les travaux de mécanique, d'électricité,

de tuyauterie et de structure associés 215 246 $ 179 353 $ 143 515 $ Village de

Torquay Modernisation de la station

de traitement de l'eau Effectuer une évaluation du puits,

installer un nouveau réservoir et un

équipement de traitement ainsi qu'un

système de désinfection par rayonnement

ultraviolet et réaliser les travaux d'électricité,

de tuyauterie, de pompes et de mécanique

associés 744 408 $ 620 278 $ 496 334 $ Village de

Vanguard Amélioration le système

de pompes de distribution

à l'installation de traitement

de l'eau Moderniser le système de pompes pour

permettre le curage à l'eau des bornes d'incendie

et des conduites principales, pour augmenter

la disponibilité de l'eau potable en période de

forte consommation et pour réduire la probabilité

d'avoir à émettre des avis préventifs concernant

l'eau en cas de panne d'équipement 80 578 $ 67 142 $ 53 726 $ Total des fonds fédéraux, provinciaux et municipaux/autres 4 024 114 $ 3 353 927 $ 2 683 745 $

Projets d'infrastructures récréatives financés dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques ou du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/

autre Nation crie de

Beardy's and

Okemasis Rénovation de la salle

commémorative des

anciens combattants Rénover et agrandir

l'actuelle salle

commémorative des

anciens combattants,

notamment en améliorant

les installations électriques

et mécaniques et en

améliorant le site 751 186 $ 250 395 $ 55 125 $ Village de

Canwood Reconstruction d'une

piste de curling Reconstruire l'abri sur

les 3 couches de glace

de la piste de curling et la

rattacher à la zone

d'observation 180 000 $ 149 985 $ 120 015 $ Village de

Christopher Lake Amélioration du parc

du village de Christopher

Lake en 2020 Construire une nouvelle

structure de rassemblement

pour les personnes âgées

et une scène communautaire

en plein air 98 680 $ 82 225 $ 65 795 $ Village touristique

de Coteau Beach Construction d'un

centre communautaire Construire un centre

communautaire à accès facile,

des toilettes et une grande

salle commune pour accueillir

des activités comme la

gymnastique, la danse, le yoga,

le basket-ball et d'autres s

ports d'équipe et événements

communautaires 38 208 $ 31 837 $ 25 476 $ Village de Fillmore Revitalisation de la

patinoire Rénover la patinoire en

installant de nouvelles bandes,

des vitres de sécurité et un r

evêtement de sol en asphalte 79 480 $ 66 227 $ 52 993 $ Ville de Kronau Revitalisation de la

patinoire extérieure de

la coopérative de loisirs

communautaires Construire une nouvelle

patinoire extérieure, un abri

et un socle de ciment qui permettra

d'agrandir la patinoire existante

afin que l'espace puisse être utilisé

toute l'année pour d'autres activités

communautaires et récréatives 56 247 $ 46 868 $ 37 503 $ Total des fonds fédéraux, provinciaux et municipaux/autres 1 203 801 $ 627 537 $ 356 907 $

