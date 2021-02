Quotient Sciences acquiert Arcinova, organisation de développement et de fabrication sous contrat basée au Royaume-Uni





Quotient Sciences, accélérateur de développement et de fabrication de médicaments, a annoncé avoir procédé à l'acquisition d'Arcinova, organisation de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) multiservices basée au Royaume-Uni. Forte de plus de 40 années d'expérience et de 160 employés, Arcinova fournit des substances médicamenteuses, des médicaments et des services de bioanalyse à plus de 200 clients pharmaceutiques et biotechnologiques à travers le monde.

Cette acquisition renforce le portefeuille de services de Quotient, et permettra l'intégration de substances médicamenteuses, de médicaments et de capacités de test clinique, le tout dans une seule organisation ? renforçant le gain de temps de 12 mois sur le calendrier de développement de médicaments d'ores et déjà délivré par la plateforme phare de Quotient, Translational Pharmaceutics®. En réduisant les cloisonnements et en intégrant un éventail de capacités, les programmes de développement externalisés peuvent être davantage simplifiés et accélérés, conformément à la conviction de Quotient selon laquelle les molécules doivent devenir des traitements, et vite.

« Je souhaite féliciter l'équipe d'Arcinova, qui a bâti une formidable entreprise, et je suis ravi que nous unissions nos forces. Les deux entreprises, qui partagent une culture similaire, aspirent à aider les clients à accélérer les molécules à partir de la sélection de candidats jusqu'au développement ainsi qu'au lancement commercial », a déclaré Mark Egerton, Ph.D., PDG de Quotient Sciences. « J'aimerais également profiter de ce moment pour remercier notre partenaire de capital investissement, Permira, qui a soutenu nos ambitieux projets de croissance. »

Le professeur Ian Shott, CBE, cofondateur et président exécutif d'Arcinova, a déclaré : « Depuis notre création, nous entendons bâtir une organisation unique, qui accélère le développement de nouveaux médicaments pour les patients qui en ont besoin. Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape aux côtés de Quotient, qui constitue le partenaire idéal d'Arcinova. La science approfondie, l'agilité, la flexibilité et la volonté d'excellence en matière de service clients constituent les pierres angulaires de nos deux entreprises. Je suis impatient de travailler aux côtés de l'équipe de Quotient et de Permira afin de délivrer une valeur encore plus importante à nos clients. »

Dans le cadre de cette transaction, BGF, partenaire minoritaire d'Arcinova, quittera l'entreprise après avoir soutenu sa croissance depuis 2018. Mark Bryant, BGF, a déclaré : « Ce fut un privilège de soutenir la croissance de l'ODFC leader mondiale Arcinova à une période si cruciale de sa trajectoire de croissance. Nous souhaitons à l'équipe la plus grande réussite, à l'heure où la société franchit une nouvelle étape aux côtés de Quotient Sciences. »

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Quotient Sciences. PwC a fourni des services financiers et fiscaux de diligence raisonnable, et Latham & Watkins a fourni des conseils juridiques. BGF a bénéficié des conseils juridiques de Weightmans. KPMG a agi en tant que conseiller financier d'entreprise auprès d'Arcinova, et Womble Bond Dickinson a fourni des conseils juridiques.

À propos de Quotient Sciences

Quotient Sciences est un accélérateur de développement et de fabrication de médicaments, qui fournit des programmes intégrés et des services sur mesure sur l'ensemble du parcours de développement. En éliminant les cloisonnements sur un éventail de capacités de développement de médicaments, nous permettons des économies précieuses de temps et d'argent pour fournir des médicaments aux patients. Tout ce que nous entreprenons en faveur de nos clients se fonde sur une conviction inébranlable selon laquelle les idées doivent devenir des solutions, et les molécules doivent devenir des traitements, le plus rapidement possible. Parce que l'humanité a besoin de solutions, et vite.

À propos d'Arcinova

Arcinova est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) multiservices qui dessert les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier, en développant leurs médicaments révolutionnaires. La société, qui jouit de plusieurs dizaines d'années d'expérience, combine agilité et flexibilité afin de fournir une approche innovante en matière de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques. L'ambition d'Arcinova consiste à faire gagner à ses clients un temps précieux, en leur permettant de commercialiser rapidement des médicaments révolutionnaires.

