Heineken fait appel à Aviatrix pour sa transformation dans le cloud





Aviatrix, la plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui que HEINEKEN, le brasseur le plus international au monde, et le principal fabricant et distributeur de marques de bière et de cidre haut de gamme, avait déployé Aviatrix afin d'assurer sa transformation numérique multi-cloud et de devenir le brasseur le mieux connecté au monde.

Du fait des exigences de HEINEKEN en matière d'infrastructure de réseau cloud, le déploiement doit se faire en quelques minutes seulement et non en jours ou semaines. Pour accélérer sa transformation numérique, HEINEKEN exploite les services cloud qui génèrent des connaissances à partir des données. En collaboration avec Aviatrix, l'Équipe Connectivité de HEINEKEN a pu créer une plateforme basée sur des modèles standardisés, offrant la vitesse et l'agilité requises. L'équipe peut ainsi désormais maintenir la prise en charge nécessaire sans réduite la liberté, la rapidité et l'agilité des Équipes de développement fonctionnel (Functional Development Teams).

« Le fait de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'Aviatrix nous a aidés à être mieux connectés à l'échelle mondiale avec nos clients et consommateurs, ce qui est d'une importance cruciale pour nos marques. L'utilisation de la plateforme de réseau multi-cloud Aviatrix nous a permis d'être "cloud agnostiques", et donc d'utiliser les meilleures capacités des différents fournisseurs de cloud public, puis de connecter les utilisateurs, les applications et les données de manière native du cloud et sécurisée », a déclaré Edwin Venhuizen du département Product Owner Connectivity chez HEINEKEN.

Avec Aviatrix, HEINEKEN peut désormais déployer l'infrastructure réseau et la sécurité en quelques minutes. À l'avenir, HEINEKEN se servira encore plus de la plateforme de réseau cloud Aviatrix pour bénéficier d'une automatisation et d'un libre-service complets.

« Notre partenariat avec HEINEKEN confirme que, quelle que soit votre activité, la transformation vers le multi-cloud devient essentielle pour chaque organisation. Les entreprises attendent de leur réseau qu'il offre simplicité et agilité dans le cloud combinées à des opérations et une sécurité de classe entreprise. C'est précisément ce que nous proposons à HEINEKEN avec notre plateforme de réseau cloud, notre but étant d'aider cette grande marque à devenir le brasseur le mieux connecté au monde », a déclaré pour sa part Steve Mullaney, PDG d'Aviatrix.

À propos de HEINEKEN

HEINEKEN est le brasseur le plus international du monde. Il est le principal fabricant et distributeur de marques de cidre et de bière haut de gamme. Porté par la marque Heineken®, le portefeuille du Groupe compte plus de 300 bières internationales, nationales et locales, ainsi que des bières spéciales et des cidres. HEINEKEN porte une attention particulière à l'innovation, à l'investissement à long terme dans la marque ainsi qu'à une gestion efficace de la distribution et à une gestion ciblée des coûts. Avec son programme « Brewing a Better World », il intègre la durabilité dans tous les domaines d'activité de l'entreprise. HEINEKEN bénéficie d'une large empreinte géographique et de positions de leadership sur les marchés développés comme sur ceux en voie de développement. Il emploie 85 000 personnes et exploite des brasseries, malteries, cidreries et autres sites de production dans plus de 70 pays. Les actions de Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. sont cotées à Euronext, Amsterdam. Le cours des actions ordinaires peut être consulté sur Bloomberg, sous les symboles HEIA NA et HEIO NA ou sur Reuters, sous les symboles HEIN.AS et HEIO.AS. HEINEKEN parraine deux programmes « American Depositary Receipt » (ADR) de niveau 1 : Heineken N.V. (OTCQX : HEINY) et Heineken Holding N.V. (OTCQX : HKHHY). Les informations les plus récentes sont disponibles sur le site Internet de HEINEKEN : www.theHEINEKENcompany.com, ainsi que sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Aviatrix

La plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre la mise en réseau avancée, la sécurité, la visibilité opérationnelle et le contrôle nécessaires aux entreprises, avec la simplicité, l'automatisation et l'agilité du cloud. Plus de 500 clients à travers le monde utilisent Aviatrix et son architecture éprouvée de référence de réseaux multi-cloud pour concevoir, déployer et exploiter un réseau répétable et une architecture de sécurité cohérente sur tous les clouds publics. Combinée à la première et unique certification de mise en réseau multi-cloud (ACE), Aviatrix permet aux départements informatiques de mener et d'accélérer la transformation vers le cloud. Pour en savoir plus, voir aviatrix.com.

