Le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et EDC investissent 19 M$ dans district m pour supporter sa stratégie de croissance





Il s'agit d'une troisième ronde de financement (série C) pour district m, depuis 2016, portant ainsi le total des financements à 39 M$

MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - district m, une entreprise montréalaise spécialisée dans la publicité en ligne, a obtenu des investissements totaux de 19 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ (7 millions), d'Investissement Québec (7 millions) et de EDC (5 millions), lui permettant de soutenir sa stratégie de croissance à l'international ainsi que le développement de nouvelles technologies.

district m a conçu, ici, au Québec, un écosystème programmatique transparent et flexible destiné aux annonceurs et aux éditeurs de publicités en ligne. L'entreprise se hisse dans le top 10 mondial des services d'échange d'annonces ou « ad exchanges ». Depuis sa fondation à Montréal, en 2013, district m connaît une progression exponentielle, comme en témoignent la croissance de ses revenus et de ses effectifs, en plus de l'ouverture de bureaux à Toronto et à New York.

« Nous sommes fiers d'investir une troisième fois dans district m pour appuyer sa croissance internationale, ainsi que de pouvoir compter sur Investissement Québec et EDC pour compléter cette ronde. Cette transaction témoigne du dynamisme de l'équipe dirigée par JF Côté à se positionner dans un secteur porteur sur le marché mondial, et ce, même en temps de pandémie », déclare Mark D. Giuliani, vice-président aux investissements, Services, du Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes fiers de participer à ce projet de croissance et d'expansion de district m. L'entreprise cherche constamment à bonifier son portfolio technologique pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises et à solidifier son positionnement dans son secteur d'activité. Ce faisant, Investissement Québec joue pleinement son rôle : celui de favoriser la création d'entreprises de classe mondiale, notamment par leur internationalisation au moyen d'acquisitions à l'étranger », mentionne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« EDC, en collaboration avec des investisseurs institutionnels partenaires, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec, est fier de soutenir district m et d'ainsi l'aider à accroître sa présence sur le marché nord-américain, affirme Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales à EDC. C'est là un bel exemple de collaboration entre EDC et des partenaires du secteur privé en vue de contribuer à l'essor mondial d'entreprises canadiennes à fort potentiel de croissance. »

« Nous sommes à la fois chanceux et reconnaissants d'être soutenus dans notre croissance par le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et maintenant aussi par EDC. C'est leur confiance qui nous a permis de nous rendre où nous sommes aujourd'hui, soit un des joueurs technologiques clés dans le secteur de la publicité programmatique », conclut JF Côté, PDG de district m.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

